Qué se sabe del incidente con un avión de Flydubai que activó una alerta internacional

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debió ser desviado y aterrizó en Arabia Saudita luego de un incidente dentro de la cabina. La aerolínea confirmó que hubo un altercado y aseguró que todos los pasajeros se encuentran a salvo.

La investigación también quedó atravesada por versiones difundidas en redes sociales sobre una persona herida y fotografías de la aeronave.

El episodio involucró al piloto y al copiloto y generó distintas versiones sobre lo ocurrido a bordo. Desde Tel Aviv, la versión oficial expuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu apunta a "un grave incidente de seguridad". En este sentido, deslizaron la hipótesis de que el incidente sea un atentado: "Aparentemente intentó estrellar el avión con sus ocupantes ".

Mientras medios israelíes informaron sobre una posible pelea entre ambos , también surgieron hipótesis sobre un intento de suicidio y un eventual intento de hacer caer la aeronave, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente.

El vuelo FZ 1073, que tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, aterrizó finalmente en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. Flydubai informó que el avión llegó sin inconvenientes y que todos los pasajeros se encontraban sanos y salvos.

La compañía señaló que el vuelo "sufrió un incidente" y que sus equipos trabajaban junto con las autoridades correspondientes. Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que se estaban tomando medidas para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.

Según información difundida por medios israelíes a partir de fuentes anónimas, se produjo una pelea dentro de la cabina entre los pilotos. Durante el altercado se habría activado la señal de emergencia de la aeronave y algunos pasajeros habrían intervenido para separar a los involucrados.

El Canal 12 de Israel informó que las autoridades investigaban la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado suicidarse y que su compañero habría impedido que el avión se estrellara. Esa versión tampoco había sido confirmada oficialmente.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, fue más allá y afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo". Hasta el momento, esa declaración constituía la principal referencia oficial que vinculaba el episodio con un posible atentado.

La investigación también quedó atravesada por versiones difundidas en redes sociales sobre una persona herida y fotografías de la aeronave. Sin embargo, las circunstancias y la identidad de las personas que aparecen en esas imágenes no habían sido establecidas de manera oficial.

La maniobra del avión y el aterrizaje en Arabia Saudita

@IsraelVive1948

El vuelo había despegado de Dubái y, aproximadamente dos horas y media después, emitió una alerta de emergencia. Según los datos de seguimiento disponibles públicamente, el avión descendió de unos 33.000 pies a 17.000 pies en aproximadamente un minuto.

Posteriormente, la aeronave realizó una trayectoria irregular cerca de la frontera con Jordania y finalmente aterrizó en Tabuk, alrededor de una hora después.

Un funcionario regional informado sobre el episodio confirmó que aparentemente se había producido una pelea en la cabina y que la causa todavía no estaba determinada. También señaló que el personal había sido interrogado como parte de la investigación, aunque no precisó si hubo detenidos.

Otro funcionario indicó que Israel había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro de la aeronave, que trasladaba a decenas de ciudadanos israelíes.

Qué dijeron los pasajeros del vuelo

@newsisrael13

Entre las versiones difundidas después del aterrizaje se encuentra el testimonio de un pasajero israelí citado por medios de ese país. Según su relato, uno de los pilotos habría apuñalado al otro e intentado sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a descender.

El pasajero afirmó que personas ubicadas en las primeras filas se dirigieron hacia la cabina para intervenir y que posteriormente otros pilotos que viajaban en la parte trasera de la aeronave ayudaron a tomar el control.

También relató que el piloto herido se encontraba en estado crítico y que un dentista que viajaba como pasajero le brindó asistencia.

Yasmin Abú Kasis, cuya hija Miriam viajaba en el vuelo, contó que la joven escuchó gritos y vio a un hombre con un cuchillo y sangre dentro de la cabina. Su relato se suma a las versiones de pasajeros que describieron una situación de violencia a bordo.

Por ahora, la información confirmada por la aerolínea es que hubo un incidente, que el avión fue desviado y que aterrizó sin inconvenientes en Tabuk. Las autoridades continúan investigando qué ocurrió dentro de la cabina y cuál fue la causa del episodio.

La explicación de Benjamín Netanyahu

Luego del incidente, Netanyahu compartió un video oficial donde denunció "un incidente de seguridad muy grave".

Según relató el primer ministro israelí, la mayoría de los pasajeros a bordo del vuelo que partió de Dubái "eran israelíes". "Durante el vuelo, cuando se aproximaban a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros", detalló Netanyahu sobre la reconstrucción oficial de su gobierno.

PM Netanyahu:

"Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo de Dubái a Israel.



Uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros.



Saludos a los héroes del vuelo que demostraron ingenio y valentía" pic.twitter.com/5YZuW2tfEO — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 30, 2026

"Conversé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión se descontroló y comenzó a precipitarse en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina con uno de los miembros de la tripulación y que juntos neutralizaron al piloto que realizó el apuñalamiento", relató sobre el incidente.

Tras lo ocurrido, Netanyahu aseguró que "todos los pasajeros están fuera de peligro" y que el piloto que apuñaló "fue arrestado" y se encuentra siendo interrogado "por las autoridades saudíes".

Por último, concluyó: "He dado instrucciones a los organismos de seguridad para preparase ante posibles amenazas adicionales".