Netflix presentó el primer tráiler de un documental sobre la última temporada de "Stranger Things"

Netflix confirmó la fecha de estreno y presentó tráiler del documental que sigue la creación de la última temporada de Stranger Things , dirigido por Martina Radwan .

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 se estrenará el 12 de enero y, según su sinopsis, ofrecerá "una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió a una generación de los hermanos Duffer".

El tráiler del documental comienza mostrando fragmentos de la lectura final de la mesa de "Stranger Things", como dice Ross Duffer en voz en off: "Escribir las últimas líneas que dirían estos personajes fue realmente difícil". Matt Duffer agrega: "Recuerdo más que nada simplemente escribir 'Fin de serie'. Escribir esas dos palabras tuvo el mayor impacto", mientras Noah Schnapp y Millie Bobby Brown lloran en un sofá durante la lectura de la mesa, y Schnapp se acurruca en Cara Buono (que interpreta a Karen Wheeler).

El tráiler luego muestra imágenes del joven elenco de los primeros días de la serie. "Heroes" de David Bowie , que "Stranger Things" usó más de una vez, incluso durante los créditos finales en el final de la serie, se reproduce a medida que continúa el tráiler. El documental también ingresa a la sala de escritores, mientras Duffers discute el destino de Eleven (Brown). Más tarde, Brown en voz en off dice: "No estoy listo para dejarlo ir".

El tráiler termina con Ross Duffer, el último día de rodaje, diciendo: "Y con esto termina 'Stranger Things'" , mientras cae papel picado del techo.

Una última aventura_ Detrás de cámaras de Stranger Things 5 _ Tráiler oficial _ Netflix

Radwan, quien dirigió el largometraje documental de 2023 Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow y quien como directora de fotografía ha trabajado en documentales como Girls State, por el cual ganó un Emmy, emitió un comunicado junto con el anuncio. "Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", dijo Radwan.

"Pasar un año entero en el set con ellos fue un verdadero privilegio y una emoción absoluta. Poder acercarme y verlos dar vida a esta querida serie en tiempo real fue una alegría pura. Ojalá pudiera viajar al pasado y documentar las temporadas 1 a 4. Desde el elenco hasta sus colaboradores de toda la vida, todos me recibieron con notable generosidad, compartiendo abiertamente sus experiencias personales y colectivas de una década de cine creativo, siempre superando los límites. Los Duffers inspiran a todos a ser mejores, incluyéndome a mí misma, su proceso y la serie representan todo lo que amo del cine".