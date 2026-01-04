España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenaron la intervención de EEUU en Venezuela: "Es un precedente peligroso" + Seguir en









Seis países latinoamericanos y europeos advierten que la crisis venezolana debe resolverse por vías pacíficas y sin injerencias externas.

Seis países advierten sobre violaciones a la soberanía y el derecho internacional en Venezuela.

En un comunicado conjunto, los seis países afirmaron: “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados”.

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay Los 6 países denuncian violaciones al derecho internacional y piden una solución pacífica liderada por los venezolanos. Además, alertaron sobre posibles intentos de control externo sobre los recursos naturales del país: “Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, señalaron, en referencia a los anuncios previos del presidente estadounidense Donald Trump.

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay exigen solución pacífica a la crisis venezolana Los gobiernos firmantes coincidieron en que la crisis venezolana “debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional”. Subrayaron que “únicamente un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”.

Nicolas Maduro detenido en NY Los gobiernos destacan que solo un proceso político inclusivo liderado por los venezolanos puede garantizar justicia y respeto a los derechos humanos. Además, enfatizaron que América Latina y el Caribe “es una zona de paz construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención”, e hicieron un llamado a la unidad regional frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad del continente.

Rechazo internacional: llamada a la ONU para preservar la paz regional Los seis países exhortaron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales, a intervenir para desescalar tensiones y preservar la paz regional, reforzando el mensaje de que la solución en Venezuela debe ser liderada por los propios venezolanos y resguardar la estabilidad de toda la región.