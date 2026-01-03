Tras el ataque a Venezuela, la gestión de Donald Trump advirtió a México, Colombia y Cuba: las respuestas de sus presidentes

Luego de la detención a Nicolás Maduro en Caracas, el presidente de Estados Unidos se refirió a posibles intervenciones en otros tres países de la región.

En una conferencia de prensa realizada este sábado, Donald Trump se refirió de manera directa al presidente colombiano Gustavo Petro , luego de que expresara su rechazo a la intervención militar norteamericana en territorio venezolano. El mandatario estadounidense afirmó que en Colombia existirían instalaciones dedicadas a la producción de cocaína destinada al mercado ilegal de Estados Unidos y cerró su declaración con una advertencia personal: “Más vale que se cuide”.

Horas antes, el Gobierno de Colombia había difundido un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por las explosiones y la actividad aérea inusual registradas en Venezuela , y rechazó cualquier acción militar unilateral que pudiera agravar la situación regional o poner en riesgo a la población civil. La respuesta de Trump llegó tras una consulta periodística sobre esa postura oficial. Una vez conocida la declaración del presidente norteamericano, Gustavo Petro se refirió indirectamente a su declaración al señalar en su cuenta oficial: "No estoy preocupado para nada. No tengo nada que esconderme como otros".

El endurecimiento del discurso de Donald Turmp no se limitó a Colombia. En una entrevista televisiva, también apuntó contra México por su conflicto con los carteles narcos y dejó una frase que encendió alarmas diplomáticas: “Algo habrá que hacer con México”. Si bien reconoció mantener una buena relación personal con la presidenta Claudia Sheinbaum , sostuvo que el problema de fondo es estructural. “Los cárteles gobiernan México, ella no gobierna ese país”, afirmó.

La contestación por redes sociales de la mandataria mexicana fue más diplomática: "La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz ". La figura de Benito Juárez es entendida como una referencia a la defensa de las soberanías nacionales de cada país latinoamericano.

Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se refirió a Cuba, donde tiene principales intereses por su ascendencia. “Si yo viviera en La Habana y estuviera en el Gobierno estaría preocupado al menos un poco”, planteó en una conferencia de prensa. El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, participó de las movilizaciones en su país en contra de la intervención militar en Venezuela y pidió por la "urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada".

Donald Trump Pete Hegseth Bunker Donald Trump montó un centro de monitoreo en su residencia de Florida, en donde siguió el operativo de detención de Nicolás Maduro.

Donald Trump no descartó un segundo ataque a Venezuela

Trump calificó la captura de Nicolás Maduro como una "muestra espectacular" del poderío militar norteamericano. En esa línea adelantó que el país norteamericano gobernará Venezuela hasta lograr una transición ordenada y advirtió que están preparados para un segundo ataque de ser necesario.

El mandatario estadounidense afirmó: "Vamos a gobernar Venezuela hasta poder lograr una transición segura y racional. No queremos que nadie se involucre".

"Tiene que ser de esa manera porque de eso se trata, queremos paz libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela, esto incluye a muchas personas venezolanas que hoy viven en EEUU y que quieren volver a su país", agregó el republicano.

Posteriormente, aclaró la decisión de EEUU: "No podemos arriesgar que otra persona gobierne sobre Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo. Ya tuvimos décadas de esto, no podemos dejar que siga sucediendo. Nos vamos a mantener allí el tiempo que sea necesario hasta que se logre una transición ordenada". Sobre el destino de Maduro, Trump confirmó que será trasladado hacia la ciudad de Nueva York.