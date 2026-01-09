EEUU iniciará pronto ataques terrestres contra los carteles de droga en México

Trump indicó que los carteles "dirigen" el país y que matan hasta a "300.000 personas cada año" en EEUU. También señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum "está preocupada".

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que su administración está por iniciar ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México. Al respecto, sostuvo que "están dirigiendo" en país.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York por "narcoterrorismo".

"Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News. Allí agregó que " los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país" .

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declinó estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

Sheinbaum declinó estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a la mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando" el país: "Hay que hacer algo con México, tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde allí. Y vamos a tener que hacer algo", indicó.

La administración de Donald Trump considera pagarle a los habitantes de Groenlandia para convencerlos de unirse a EEUU, en medio de las crecientes ambiciones del republicano por apoderarse del terreno que pertenece a Dinamarca. No obstante, el debate dentro del equipo republicano presenta muchas preguntas sobre el hecho de querer comprar una nación.

Funcionarios estadounidenses discutieron el envío de pagos globales a los groenlandeses como parte de un intento por convencerlos de que se separen de Dinamarca y potencialmente se unan a su país, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a Reuters.

Si bien la cifra exacta en dólares y la logística de cualquier pago no están claras, los funcionarios, incluidos asesores de la Casa Blanca, discutieron montos que van desde u$s10.000 a u$s100.000 por persona.