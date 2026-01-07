Marco Rubio sobre el plan de EEUU para Venezuela: "El primer paso es la estabilización, no queremos que caiga en el caos"

El secretario de Estado norteamericano detalló los pasos que busca seguir la intervención de EEUU en Venezuela. El pasado martes, Diosdado Cabello afirmó que el chavismo logrará "regresar a Nicolás Maduro".

Estados Unidos busca establecer su dominio en Venezuela , tras la intervención militar que capturó a Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero. En este escenario de tensión máxima, el secretario de Estado, Marco Rubio, dio detalles del plan norteamericano para llevar adelante la transición política: " El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”.

En este sentido, también se hizo eco de la operación que se lleva adelante este miércoles cerca de las costas de Venezuela , donde EEUU interceptó dos buques petrolero s, lo que provocó un aumento de las tensiones con el gobierno ruso: " Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela” , detalló.

Las palabras del secretario de Estado tuvieron lugar en el Congreso estadounidense, donde el funcionario de la gestión de Donald Trump dio explicaciones ante los legisladores.

Así, el plan de EEUU es establecer una “ cuarentena ” impuesta a Venezuela en los primeros momentos de la era posMaduro: “Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena” , sostuvo Rubio.

Allí - y una vez más - Rubio dejó claro uno de los principales factores detrás de la intervención estadounidense: el acceso al petróleo.

“Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela”, ahondó.

Para justificar el accionar, Rubio agregó: "Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

Luego de la etapa del plan del gobierno de Trump es continuar una intervención, pero esta vez, bajo el concepto de "recuperación": "Consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa”.

"Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil”, dijo en función a los políticos opositores al chavismo. Sin embargo, no dio precisiones sobre que rol ocuparán María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, de Vente Venezuela.

"Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle", concluyó.

El control sobre el petróleo

El gobierno de Estados Unidos avanzará con un esquema inédito para comercializar el petróleo venezolano, bajo un mecanismo que centraliza tanto la venta como la administración de los fondos obtenidos. El anuncio fue realizado por el secretario de Energía, Chris Wright, quien precisó que Washington asumirá el control total del proceso y que los ingresos quedarán depositados en cuentas bajo supervisión estadounidense.

Según explicó el funcionario, Estados Unidos habilitará la colocación del crudo venezolano en refinerías norteamericanas y en otros mercados internacionales, aunque aclaró que no será Caracas quien gestione esas operaciones. “Pero esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU.”, sostuvo.

maduro tribunal Mientras tanto, Maduro continúa preso en Estados Unidos.

Wright detalló que el plan contempla, en una primera etapa, liberar el petróleo actualmente retenido y, luego, extender el esquema de manera indefinida a toda la producción que salga de Venezuela. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, afirmó.

El secretario de Energía agregó que, bajo este sistema, los recursos generados podrían eventualmente regresar al país caribeño, aunque condicionados a cambios políticos y estructurales. “Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, concluyó.