EEUU redefine su estrategia en Venezuela y designó nueva encargada de negocios

Laura Dogu fue nombrada como responsable de la relación diplomática con Venezuela, en un contexto marcado por la detención de Nicolás Maduro y por la evaluación de un eventual regreso formal de la representación estadounidense a Caracas.

La diplomática asumirá al frente de la Unidad de Asuntos de Venezuela, que opera desde la embajada estadounidense en Bogotá.

El Departamento de Estado de Estados Unidos avanzó con un movimiento clave en su política hacia Venezuela al designar a Laura Dogu como nueva encargada de negocios , un rol central en la administración del vínculo bilateral durante la actual etapa de transición.

La funcionaria, con trayectoria previa como embajadora en Honduras y Nicaragua , quedará al frente de la Unidad de Asuntos de Venezuela , un equipo diplomático que funciona desde la embajada estadounidense en Bogotá , dado que Washington no mantiene presencia permanente en Caracas desde hace varios años.

El nombramiento se produce pocas semanas después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro , quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar acusaciones vinculadas al narcotráfico , un hecho que alteró de manera significativa el tablero político regional y aceleró definiciones en la política exterior estadounidense.

Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos señalaron que la decisión forma parte de un plan de trabajo en tres fases , presentado por el secretario de Estado Marco Rubio , orientado a estabilizar la situación venezolana en coordinación con autoridades interinas y actores internacionales.

Según establecieron, la complejidad del escenario actual exige una conducción diplomática a tiempo completo , capaz de coordinar acciones políticas, humanitarias y de seguridad. En ese marco, destacaron que Dogu cuenta con experiencia en contextos regionales sensibles y en procesos de transición institucional.

En paralelo, Washington comenzó a analizar escenarios operativos ante la posibilidad de reabrir su embajada en Caracas, una decisión que dependerá de la evaluación final del presidente Donald Trump y de las condiciones políticas y de seguridad en el país caribeño.

Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Venezuela en 2019, en medio de una profunda crisis política y tras meses de disturbios internos. Desde entonces, la relación bilateral se canalizó a través de misiones externas y estructuras diplomáticas alternativas, como la que ahora encabezará Dogu desde Colombia.

El nuevo nombramiento confirma que Venezuela volvió a ocupar un lugar prioritario en la agenda de política exterior estadounidense, en un momento de redefiniciones regionales y de creciente atención internacional sobre el futuro institucional del país.