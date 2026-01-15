EEUU incautó un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela: es el cuarto desde la captura de Nicolás Maduro

El operativo fue junto a agentes de Departamentos de Guerra, Estado y Justicia. Se trata del buque Verónica, el sexto de la administración Trump y el cuarto desde la captura del expresidente venezolano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem informó sobre una maniobra de decomisación del equipo táctico de la Guardia Costera.

Fuerzas estadounidenses en el mar Caribe incautaron hoy otro buque petrolero sancionado, acusado de tener vínculos con Venezuela , como parte de un esfuerzo más amplio de EEUU para tomar el control del crudo del país sudamericano.

La secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem informó este jueves en X sobre una maniobra de decomisación del equipo táctico de la Guardia Costera sobre el buque cisterna Verónica.

Además, informó que el operativo fue mediante una estrecha coordinación con agentes de los Departamentos de Guerra, Estado y Justicia : "Nuestros heroicos hombres y mujeres de la Guardia Costera garantizaron una vez más una operación ejecutada impecablemente, de acuerdo con el derecho internacional".

El Veronica es el sexto petrolero incautado como parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela y el cuarto desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

petrolero incautado eeuu mar caribe El Veronica es el sexto petrolero incautado como parte del esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump. @Sec_Noem

EEUU concretó la primera venta de petróleo venezolano: "Es un acuerdo histórico"

EEUU concretó la primera venta de petróleo de Venezuela y desde la Casa Blanca presentaron la operación como un "acuerdo energético histórico". Además, aseguraron que petroleras se encuentran listas para invertir en el país, durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Tras la transacción, fuentes de Washington sostuvieron que el equipo de Trump mantiene conversaciones con compañías petroleras "listas y dispuestas" para realizar inversiones "sin precedentes" para recuperar la infraestructura petrolera venezolana.

Los ingresos de esta primera tanda fueron depositados en cuentas bancarias bajo control del gobierno estadounidense, incluida una cuenta principal en Qatar.