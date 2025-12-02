Devastador temporal en el sudeste de Asia ya dejó más de 1.200 muertos y comunidades enteras luchan por sobrevivir

Las autoridades de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia enfrentan una de las peores emergencias climáticas de los últimos años. Tras varios días de lluvias monzónicas ininterrumpidas, los servicios de rescate redoblaron esfuerzos el martes para localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos, mientras el número de muertos superó las 1.200 personas y más de 800 habitantes continúan sin paradero confirmado.
El temporal dejó amplias zonas anegadas, comunidades aisladas y familias enteras esperando asistencia desde los techos de sus viviendas. Según los reportes oficiales más recientes, las inundaciones y los deslizamientos causaron 1.230 muertes, con 659 fallecidos en Indonesia, 390 en Sri Lanka y 181 en Tailandia.
Indonesia es la región más golpeada por el temporal en Asia
En la isla de Sumatra, donde el impacto fue devastador, los equipos de emergencia enfrentan enormes dificultades para ingresar a las aldeas afectadas. Calles completamente arrasadas y puentes colapsados impiden el avance de camiones y maquinaria pesada.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que al menos 475 personas permanecen desaparecidas. Para acelerar las tareas, se desplegaron helicópteros y embarcaciones, aunque el clima adverso y la infraestructura destruida ralentizaron todas las operaciones de rescate.
Las consecuencias del ciclón Ditwah en Sri Lanka
En Sri Lanka, los militares y los rescatistas civiles continúan recorriendo zonas arrasadas por inundaciones y aludes generados por el ciclón Ditwah.
El Centro de Gestión de Desastres comunicó el martes que 352 personas siguen desaparecidas. El avance hacia varios distritos permanece limitado ya que numerosos caminos quedaron bloqueados por derrumbes y distintos puentes cedieron bajo la presión del agua.
En la región de Kandy, muchos habitantes quedaron sin acceso a agua potable y dependieron de botellas recolectadas de manantiales naturales.
Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían intensificarse en los próximos días, empeorando aún más la situación.
Tailandia con millones de afectados y un importante operativo
En el sur tailandés, la etapa de limpieza ya comenzó tras las inundaciones que afectaron a más de 1,5 millones de hogares y un total de 3,9 millones de personas.
Las cuadrillas trabajan para restablecer electricidad, servicios básicos y accesos viales en las zonas más comprometidas.
El Ministerio del Interior de Tailandia anunció el lunes la instalación de cocinas comunitarias para garantizar alimentos calientes a la población damnificada.
Ese mismo día, el vocero gubernamental Siripong Angkasakulkiat confirmó que el primer tramo de compensaciones, 239 millones de baht, equivalentes a u$s7,4 millones, se distribuiría entre 26.000 residentes afectados por el desastre.
