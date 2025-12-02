Devastador temporal en el sudeste de Asia ya dejó más de 1.200 muertos y comunidades enteras luchan por sobrevivir

Luego de varios días con lluvias ininterrumpidas, las inundaciones colapsaron varios países de Asia. Entre ellos, Tailandia, Sri Lanka e Indonesia.

Las inundaciones en Asia ya dejaron más de 1.200 muertos.

Las autoridades de Indonesia, Sri Lanka y Tailandia enfrentan una de las peores emergencias climáticas de los últimos años. Tras varios días de lluvias monzónicas ininterrumpidas , los servicios de rescate redoblaron esfuerzos el martes para localizar sobrevivientes y recuperar cuerpos, mientras el número de muertos superó las 1.200 personas y más de 800 habitantes continúan sin paradero confirmado.

El temporal dejó amplias zonas anegadas, comunidades aisladas y familias enteras esperando asistencia desde los techos de sus viviendas. Según los reportes oficiales más recientes, las inundaciones y los deslizamientos causaron 1.230 muertes , con 659 fallecidos en Indonesia, 390 en Sri Lanka y 181 en Tailandia.

En la isla de Sumatra , donde el impacto fue devastador, los equipos de emergencia enfrentan enormes dificultades para ingresar a las aldeas afectadas. Calles completamente arrasadas y puentes colapsados impiden el avance de camiones y maquinaria pesada.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que al menos 475 personas permanecen desaparecidas . Para acelerar las tareas, se desplegaron helicópteros y embarcaciones, aunque el clima adverso y la infraestructura destruida ralentizaron todas las operaciones de rescate.

En Sri Lanka, los militares y los rescatistas civiles continúan recorriendo zonas arrasadas por inundaciones y aludes generados por el ciclón Ditwah .

El Centro de Gestión de Desastres comunicó el martes que 352 personas siguen desaparecidas. El avance hacia varios distritos permanece limitado ya que numerosos caminos quedaron bloqueados por derrumbes y distintos puentes cedieron bajo la presión del agua.

En la región de Kandy, muchos habitantes quedaron sin acceso a agua potable y dependieron de botellas recolectadas de manantiales naturales.

Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían intensificarse en los próximos días, empeorando aún más la situación.

Tailandia con millones de afectados y un importante operativo

En el sur tailandés, la etapa de limpieza ya comenzó tras las inundaciones que afectaron a más de 1,5 millones de hogares y un total de 3,9 millones de personas.

Las cuadrillas trabajan para restablecer electricidad, servicios básicos y accesos viales en las zonas más comprometidas.

El Ministerio del Interior de Tailandia anunció el lunes la instalación de cocinas comunitarias para garantizar alimentos calientes a la población damnificada.

Ese mismo día, el vocero gubernamental Siripong Angkasakulkiat confirmó que el primer tramo de compensaciones, 239 millones de baht, equivalentes a u$s7,4 millones, se distribuiría entre 26.000 residentes afectados por el desastre.