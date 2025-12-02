SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de diciembre 2025 - 09:31

Devastador temporal en el sudeste de Asia ya dejó más de 1.200 muertos y comunidades enteras luchan por sobrevivir

Luego de varios días con lluvias ininterrumpidas, las inundaciones colapsaron varios países de Asia. Entre ellos, Tailandia, Sri Lanka e Indonesia.

Las inundaciones en Asia ya dejaron más de 1.200 muertos.

Las inundaciones en Asia ya dejaron más de 1.200 muertos.

El temporal dejó amplias zonas anegadas, comunidades aisladas y familias enteras esperando asistencia desde los techos de sus viviendas. Según los reportes oficiales más recientes, las inundaciones y los deslizamientos causaron 1.230 muertes, con 659 fallecidos en Indonesia, 390 en Sri Lanka y 181 en Tailandia.

Indonesia es la región más golpeada por el temporal en Asia

En la isla de Sumatra, donde el impacto fue devastador, los equipos de emergencia enfrentan enormes dificultades para ingresar a las aldeas afectadas. Calles completamente arrasadas y puentes colapsados impiden el avance de camiones y maquinaria pesada.

inundaciones-Asia
Aún hay miles de desaparecidos.

Aún hay miles de desaparecidos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que al menos 475 personas permanecen desaparecidas. Para acelerar las tareas, se desplegaron helicópteros y embarcaciones, aunque el clima adverso y la infraestructura destruida ralentizaron todas las operaciones de rescate.

Las consecuencias del ciclón Ditwah en Sri Lanka

En Sri Lanka, los militares y los rescatistas civiles continúan recorriendo zonas arrasadas por inundaciones y aludes generados por el ciclón Ditwah.

El Centro de Gestión de Desastres comunicó el martes que 352 personas siguen desaparecidas. El avance hacia varios distritos permanece limitado ya que numerosos caminos quedaron bloqueados por derrumbes y distintos puentes cedieron bajo la presión del agua.

En la región de Kandy, muchos habitantes quedaron sin acceso a agua potable y dependieron de botellas recolectadas de manantiales naturales.

Las autoridades alertaron que las precipitaciones podrían intensificarse en los próximos días, empeorando aún más la situación.

Tailandia con millones de afectados y un importante operativo

En el sur tailandés, la etapa de limpieza ya comenzó tras las inundaciones que afectaron a más de 1,5 millones de hogares y un total de 3,9 millones de personas.

Las cuadrillas trabajan para restablecer electricidad, servicios básicos y accesos viales en las zonas más comprometidas.

El Ministerio del Interior de Tailandia anunció el lunes la instalación de cocinas comunitarias para garantizar alimentos calientes a la población damnificada.

Ese mismo día, el vocero gubernamental Siripong Angkasakulkiat confirmó que el primer tramo de compensaciones, 239 millones de baht, equivalentes a u$s7,4 millones, se distribuiría entre 26.000 residentes afectados por el desastre.

Inundaciones Asia 2

