A través de un mensaje en la red Truth Social, el mandatario estadounidense respaldó al candidato derechista que se impuso en primera vuelta ante Iván Cepeda.

Donald Trump celebró la victoría de Abelardo de la Espriella en Colombia y desató la furia de Gustavo Petro.

El presidente de EEUU, Donald Trump , se involucró este miércoles en la campaña colombiana por la presidencia. El líder estadounidense celebró el triunfo en primera vuelta de Abelardo de la Espriella y respaldó al candidato para el balotaje del 21 de julio, lo que generó el rechazo del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

A través de un mensaje en la red Truth Social, Trump aseguró: "Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!".

Además, se refirió a De la Espriella como “El Tigre”, tal como se lo conoce, y dijo que es “ inteligente, fuerte y firme ”. Por otro lado, aseguró que “lucha incansablemente por su gran país y su gente”.

El presidente colombiano calificó el pronunciamiento de Trump como una “traición”, pues aseguró que ambos habían pactado no meterse en los asuntos internos de cada país.

El presidente colombiano calificó el pronunciamiento de Trump como una “traición”, pues aseguró que ambos habían pactado no meterse en los asuntos internos de cada país .

“Un país intervino en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a estar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia“, aseguró Petro en su cuenta de X.

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Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie.



Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para… https://t.co/aCviv6UwCj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper Pisano calificó la declaración de Trump como “una vulgar e inaceptable intervención” en los asuntos internos del país, que pone en grave peligro la alianza construida durante muchos años entre Colombia y EEUU por diferentes gobiernos y partidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen internacional.

“Esta agresiva intromisión en la democracia colombiana, repetida ya en varios países de América Latina, debe ser rechazada por todos los colombianos en las próximas elecciones, votando por la defensa de nuestra soberanía en cabeza de Iván Cepeda y de su trayectoria limpia y nacionalista”, aseveró el exmandatario.

“Presidente Trump: saque, por favor, sus manos de Colombia y de América Latina”, concluye el mensaje de Samper Pisano.

Según datos oficiales, Abelardo de la Espriella terminó en el primer lugar con más de 10.3 millones de votos, mientras que Iván Cepeda Castro ocupó el segundo puesto con cerca de 9.7 millones de apoyos. La diferencia entre ambos candidatos fue de poco más de 673.000 sufragios.

Con esos resultados, ambos aspirantes iniciaron la etapa final de la campaña presidencial, que se extenderá hasta la jornada electoral programada para el 21 de junio y que se iniciará en el exterior desde el 15 de junio.