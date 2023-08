Donald Trump confirmó que no participará en los debates de las elecciones primarias

El expresidente Donald Trump confirmó hoy que no estará en los debates entre los precandidatos de su Partido Republicano para las elecciones de 2024, pocos días antes de que se realice el primero, con el argumento de que los estadounidenses lo conocen bien.

El resto de competidores, desde el ex vicepresidente Mike Pence al ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie no llegan a los dos dígitos, a menos de un año de la culminación del proceso de votación, el 11 de junio de 2024.

Por otro lado, el sondeo reveló que nueve de cada diez votantes republicanos quieren que el resto de los candidatos presenten sus propios programas en lugar de atacar a Trump, que enfrenta una serie de casos judiciales, consignó la agencia Europa Press.

INTER - USA-TRUMP-DOCU_opt.jpeg ACTIVO. Lejos de amilanarse, Donald Trump pasó al ataque en medio de la retahíla de procesos judiciales que amenazan su futuro político.

El juicio por las elecciones del 2020

El equipo de abogados de Donald Trump pidió esta semana que el juicio por intentar manipular el resultado de las elecciones presidenciales en 2020, en las que se impuso el demócrata Joe Biden, sea en abril de 2026, para tener tiempo para preparar la defensa.

Se espera que la jueza de distrito de Washington Tanya Chutkan tome una decisión a fin de mes sobre la fecha de inicio del juicio, en el que el exmandatario es acusado de conspiración contra el Estado.

En una audiencia a principios de agosto, Trump se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en este caso. La defensa de Trump argumentó además que la fecha propuesta por el fiscal especial entra en conflicto con otros casos que enfrenta el expresidente.

El juicio por fraude fiscal en relación a pagos no declarados para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramatrimonial, para que no perjudicara su candidatura presidencial en 2016, comenzará en marzo de 2024.

Además, en otra causa que se instruye en Miami, Florida, un tribunal federal lo acusó en junio de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado cajas llenas de documentos clasificados de la Casa Blanca al dejar la presidencia y se espera que el proceso inicie en mayo del próximo año.

Por otra parte, Trump fue imputado junto a otras 18 personas por una supuesta conspiración para modificar ilegalmente los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.