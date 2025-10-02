Israel reconoció que detuvo a 400 activistas que viajaban en la flotilla hacia Gaza







Más de 400 activistas propalestinos que viajaban en una flotilla con destino a la Franja de Gaza fueron detenidos por las fuerzas navales israelíes, tras un operativo de 12 horas.

Los militantes detenidos fueron trasladados al puerto Ashdod. Reuters

Más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos de una flotilla de ayuda para la Franja de Gaza fueron detenidos por las fuerzas navales israelíes, declaró este jueves un responsable israelí.

"Durante una operación que duró unas 12 horas, el personal de la Marina israelí frustró un intento de incursión a gran escala por parte de cientos de personas a bordo de 41 navíos, que habían declarado su intención de violar el bloqueo marítimo legal en la Franja de Gaza", explicó el funcionario.

Según detalló la misma fuente, la acción se enmarcó en la política de seguridad de Israel en la zona costera, bajo bloqueo desde hace años.

"Al final de la operación, más de 400 participantes fueron trasladados con total seguridad al puerto de Ashdod, para que la policía israelí se hiciera cargo de ellos", añadió.

La flotilla había cruzado la zona de exclusión declarada por Israel, a unos 200 kilómetros de la costa de Gaza, donde en ocasiones previas también se produjeron intercepciones. Testigos informaron que al menos 20 barcos de guerra rodearon a las naves principales, entre ellas el Alma, el buque insignia de la misión.

Hay argentinos entre los detenidos en la flotilla que viajaba a Gaza La abogada y dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aseguró en redes sociales que entre los detenidos tras la interceptación israelí hay ciudadanos argentinos. Según indicó, se encuentra arrestada Celeste Fierro, militante de su espacio, junto a otros activistas. Así, agrupaciones de izquierda realizaron este miércoles una marcha en Plaza de Mayo para exigir su libertad.