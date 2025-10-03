Hamás acepta liberar a rehenes israelíes pero exige negociar los términos del plan de Donald Trump







La organización palestina se mostró dispuesta a concretar un intercambio de prisioneros como parte de un alto el fuego en Gaza, aunque advirtió que el acuerdo requiere ajustes y conversaciones previas con mediadores internacionales.

Hamás sostuvo que su postura fue consensuada con otras facciones y actores regionales para poner fin a la ofensiva en la Franja. F24

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes como parte de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco de la propuesta impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la organización planteó la necesidad de discutir los detalles del plan antes de avanzar.

A través de un comunicado, Hamás manifestó su conformidad con “la liberación de todos los prisioneros israelíes, vivos o muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contemplada en la propuesta”, siempre que existan “condiciones sobre el terreno” que permitan concretar la operación.

El grupo islamista también expresó su disposición a iniciar de inmediato negociaciones mediadas para definir los términos del intercambio. Según la organización, la postura fue consensuada tras “consultas exhaustivas” con otras facciones palestinas y con actores árabes, islámicos e internacionales, con el objetivo de “detener la agresión y la guerra de exterminio” contra el pueblo palestino en Gaza.

Donald Trump amenazó con desatar el "infierno" si Hamás no acepta el plan de paz Trump estableció el domingo a las 18 (hora Washington) como el plazo límite para que Hamás acepte el nuevo acuerdo de paz. Caso contrario, el líder republicano - que encabeza las intervenciones entre Israel y el reclamo palestino - amenazó con desatar "un infierno como nunca antes se ha visto".

En detalle, el pasado lunes Trump estableció confirmó un plan de 20 puntos para finalizar el conflicto armado, que fue aceptado por Israel. "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", sentenció en un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social.

La iniciativa estadounidense contempla el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de rehenes y la retirada “por etapas” de las fuerzas israelíes de la Franja, siempre que las condiciones sean respetadas. Además, el país norteamericano se comprometió a promover un diálogo entre Israel y Hamas que permita “una coexistencia pacífica” En este contexto, Netanyahu aceptó la propuesta y recibió un nuevo respaldo de Trump, quien aseguró que el gobierno israelí recibirá "apoyo total" en caso de que el grupo palestino rechace el acuerdo. Mientras tanto, la tensión en Franja de Gaza no disminuye: en las últimas horas, Israel confirmó que sus fuerzas navales detuvieron a "más de 400 activistas propalestinos a bordo de 41 barcos" de una flotilla con ayuda humanitaria. Los puntos principales del acuerdo de paz Gaza deberá convertirse en una zona desradicalizada y libre de terrorismo , sin representar un riesgo para sus vecinos.

, sin representar un riesgo para sus vecinos. Reconstrucción integral de la Franja en favor de la población local.

Si ambas partes aceptan el plan, la guerra finalizará de inmediato: las FDI se retirarán hasta la línea acordada y quedarán congeladas todas las operaciones militares, incluidos bombardeos y artillería, en espera de la liberación de rehenes.

Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación pública , Hamás deberá devolver a todos los cautivos, vivos o muertos.

, Hamás deberá devolver a todos los cautivos, vivos o muertos. Tras esa liberación, Israel excarcelará a 250 presos con cadena perpetua y a 1.700 palestinos detenidos tras el 7 de octubre de 2023 . Por cada rehén israelí fallecido, el gobierno de Netanyahu entregará los restos de 15 palestinos.

y a . Por cada rehén israelí fallecido, el gobierno de Netanyahu entregará los restos de 15 palestinos. Integrantes de Hamás que entreguen sus armas y se comprometan a la convivencia pacífica recibirán amnistía . Aquellos que prefieran marcharse podrán hacerlo con paso seguro hacia terceros países.

. Aquellos que prefieran marcharse podrán hacerlo con paso seguro hacia terceros países. Una vez firmado el acuerdo, se habilitará un flujo completo de ayuda humanitaria , en línea con lo estipulado en enero de 2025: infraestructura, hospitales, panaderías y maquinaria para remover escombros.

, en línea con lo estipulado en enero de 2025: infraestructura, hospitales, panaderías y maquinaria para remover escombros. La asistencia humanitaria estará en manos de la ONU, Media Luna Roja y organismos internacionales neutrales . El cruce de Rafah operará bajo el mismo mecanismo del pacto humanitario de enero.

. El cruce de Rafah operará bajo el mismo mecanismo del pacto humanitario de enero. Gaza será gobernada por una administración transitoria , tecnocrática y transitoria. La misma estará integrada por palestinos calificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de la “Junta de la Paz” liderada por Donald Trump, con Tony Blair y otros mandatarios. Posteriormente, la Autoridad Palestina —previa reforma— asumirá el control.

, tecnocrática y transitoria. La misma estará integrada por palestinos calificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de la liderada por Donald Trump, con Tony Blair y otros mandatarios. Posteriormente, la Autoridad Palestina —previa reforma— asumirá el control. Se diseñará un plan económico de reconstrucción inspirado en proyectos de “ciudades milagro” del Golfo, con participación de inversores internacionales.

inspirado en proyectos de “ciudades milagro” del Golfo, con participación de inversores internacionales. Se establecerá una zona económica especial con incentivos fiscales y acuerdos de acceso preferenciales.

con incentivos fiscales y acuerdos de acceso preferenciales. Nadie será obligado a abandonar Gaza: quienes deseen irse podrán hacerlo y quienes decidan quedarse tendrán oportunidad de reconstruir.

Hamás y demás facciones no podrán tener ningún rol en el gobierno. Toda infraestructura militar será destruida y se implementará un programa internacional de desarme supervisado y recompra de armas.

y recompra de armas. Países vecinos actuarán como garantes para que Gaza no vuelva a ser un foco de amenaza.

para que Gaza no vuelva a ser un foco de amenaza. Creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) , impulsada por EE.UU. y socios árabes, que entrenará policías palestinos y controlará las fronteras junto con Egipto e Israel.

, impulsada por EE.UU. y socios árabes, que entrenará policías palestinos y controlará las fronteras junto con Egipto e Israel. Israel no anexará ni ocupará Gaza: la retirada será progresiva y condicionada al avance de la desmilitarización. Se mantendrá un perímetro de seguridad hasta confirmar que la zona quede libre de amenazas.

al avance de la desmilitarización. Se mantendrá un perímetro de seguridad hasta confirmar que la zona quede libre de amenazas. En caso de rechazo o demora por parte de Hamás, el plan se aplicará en las áreas bajo control de la ISF como “territorios libres de terrorismo”.

Lanzamiento de un diálogo interreligioso para promover tolerancia y coexistencia entre israelíes y palestinos.

para promover tolerancia y coexistencia entre israelíes y palestinos. Conforme avance la reconstrucción y las reformas de la Autoridad Palestina, se abriría la puerta a un camino hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino , en línea con las aspiraciones históricas de su pueblo.

, en línea con las aspiraciones históricas de su pueblo. EE.UU. se compromete a encabezar un diálogo político entre Israel y Palestina para definir un horizonte de paz y desarrollo sostenible.