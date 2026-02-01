SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de febrero 2026 - 19:53

Javier Milei podría volver a EEUU: viajaría a Florida para reunirse con Donald Trump y disertar en un foro

El Presidente fue invitado al The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street el martes 10 en Mar-a-Lago. Si bien los organizadores ya confirmaron su presencia, esta no fue oficializada por la Casa Rosada.

Javier Milei viajaría a EEUU por vez número 13.

En que consiste el viaje de Milei a EEUU

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tendría como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, luego de la incorporación de la Argentina como miembro del Consejo de Paz, el nuevo organismo internacional impulsado por Trump para promover la paz en regiones en conflicto, con eje principal en la Franja de Gaza.

La información fue confirmada por Javier Negre, amigo de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien aseguró en sus redes sociales que se tratará de “un día histórico”.

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, republicó Negre en su cuenta de X.

Sin embargo, la presencia del mandatario no fue confirmada aún por la Casa Rosada.

Medios internacionales señalaron que el Presidente argentino logró consolidarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al mandatario estadounidense, una situación que se refleja en los distintos actos públicos en los que se evidenció el vínculo entre ambos, como el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.

Este viaje marcará una de las primeras actividades internacionales de peso para Milei en 2026 y confirma que su agenda política y diplomática continúa en sintonía con la administración estadounidense.

