Ben Stiller contra Donald Trump: denunció abusos del ICE y alertó sobre un deterioro de la democracia en EEUU

El actor publicó una carta abierta en la que cuestionó al gobierno estadounidense, denunció violencia institucional y reclamó integridad a los dirigentes políticos.

Ben Stiller publicó una carta abierta dirigida a la sociedad de Estados Unidos en la que expresó su preocupación por el rumbo del país, cuestionó a la administración nacional y denunció graves abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , al advertir sobre un retroceso democrático y la vulneración sistemática de derechos civiles.

El actor difundió el texto a través de su cuenta de Instagram y adoptó un tono crítico al referirse a la situación institucional del país. “Amo a nuestro país. Pero, como a muchos de nosotros, me preocupa el futuro de nuestra democracia” , escribió al inicio de su descargo, marcando el eje central de su mensaje.

En su publicación, Stiller apuntó directamente contra las políticas impulsadas durante la administración de Donald Trump y advirtió sobre prácticas que, según sostuvo, vulneran derechos básicos. El actor habló de asesinatos “a sangre fría y a plena luz del día” cometidos por agentes enmascarados, a quienes describió como “milicias armadas” que actúan con impunidad en distintas comunidades del país.

De acuerdo con su testimonio, estas acciones no solo implican violencia física, sino también una degradación institucional que pone en jaque los principios democráticos. Stiller remarcó que los episodios denunciados no son hechos aislados, sino parte de un clima generalizado de persecución y abuso de poder.

En otro tramo de la carta, el actor sostuvo que las víctimas de estos operativos fueron privadas del debido proceso y que, incluso después de su muerte, se las despojó de dignidad. “Se culpó a las víctimas y se crearon narrativas que contradicen lo que el mundo entero vio” , afirmó, al denunciar la difusión de versiones falsas para justificar los hechos.

ice matan manifestante alex pretti Stiller advirtió sobre asesinatos “a sangre fría” y definió a los agentes enmascarados como “milicias armadas”. X: @MarioNawfal

Stiller advirtió además que personas inocentes están siendo perseguidas, separadas de sus familias y, en algunos casos, asesinadas, lo que representa (según su visión) una grave violación a los valores fundacionales de Estados Unidos.

Qué valores democráticos invocó el actor en su mensaje

El protagonista de Zoolander apeló a los principios históricos del país y recordó que la Constitución y la Carta de Derechos fueron creadas para proteger las libertades individuales frente a los abusos del poder estatal. En ese sentido, alertó que esos pilares se encuentran amenazados por decisiones políticas que habilitan la violencia institucional.

Como parte de su llamado a la reflexión, Stiller citó a Martin Luther King Jr.: “Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan”, e instó a la ciudadanía a no permanecer indiferente frente a los hechos que describió.

Video del asesinato de una mujer por el ICE En su descargo, sostuvo que las víctimas fueron privadas del debido proceso y responsabilizó al Estado por la impunidad.

Qué reclamo hizo Stiller a la dirigencia política

Hacia el cierre de la carta, el actor exigió a los políticos estadounidenses que actúen con integridad, honestidad y respeto por la voluntad popular. Entre sus pedidos concretos, reclamó la retirada del ICE de las calles y el fin de lo que calificó como un “caos letal”.

“Creo que podemos revertir esta tendencia hacia la división y el odio”, concluyó Stiller, al dejar planteado un llamado a la acción colectiva y a la defensa activa de la democracia en Estados Unidos.