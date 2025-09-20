Donald Trump endurece su ofensiva contra Venezuela: "El precio que pagarán será incalculable"







Además reclamó la repatriación de supuestos presos y pacientes psiquiátricos venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos.

Trump redobló las críticas contra Venezuela.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a colocar a Venezuela en el centro de sus mensajes más duros. Esta vez, a través de un extenso posteo en Truth Social, exigió al Gobierno de Nicolás Maduro que reciba de inmediato a los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en cárceles estadounidenses o internados en instituciones psiquiátricas.

Trump acusó a Caracas de “forzar” el ingreso de esas personas a Estados Unidos, a quienes describió como provenientes de “los peores manicomios del mundo”. Según su relato, esas decisiones derivaron en “miles de personas heridas e incluso muertas” por la acción de lo que definió como “monstruos”. El mensaje culminó con una advertencia en tono desafiante: “Sáquenlos de nuestro país ahora mismo, o el precio que pagarán será incalculable”.

Escala la tensión entre Estados Unidos y Venezuela La amenaza se suma a una escalada de acusaciones y gestos militares. En los últimos días, Trump había anunciado que el ejército estadounidense destruyó una tercera lancha proveniente de Venezuela que, según él, transportaba drogas hacia territorio norteamericano. “Destruimos, en realidad, tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, afirmó, antes de compartir un video del operativo en el que, aseguró, murieron tres supuestos “terroristas”.

La ofensiva contra los cárteles de droga se convirtió en uno de los ejes de campaña del líder republicano rumbo a las elecciones de noviembre. En ese marco, insiste en que el régimen de Maduro encabeza una red internacional de “terrorismo y narcotráfico”. “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, lanzó recientemente en otro mensaje directo al mandatario venezolano.

La respuesta de Caracas no tardó en llegar. Maduro denunció que esas acciones constituyen una “agresión militar” y afirmó que Venezuela hará valer su derecho a defenderse. “No es una tensión, es una agresión en toda la línea: judicial, política, diplomática y en camino de carácter militar”, señaló en una intervención pública. La relación entre ambos países atraviesa, de este modo, un nuevo punto de fricción que combina acusaciones de narcotráfico, despliegues militares y amenazas diplomáticas, en un clima que se recalienta a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos.