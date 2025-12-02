Elecciones en Honduras: incertidumbre total en el país, más de 24 horas sin nuevos resultados y sólo el 57% de votos procesados

Con solo el 57% de los votos procesados y una diferencia mínima, Honduras atraviesa horas críticas entre fallas técnicas, acusaciones y sospechas de fraude.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras mantiene en suspenso el resultado presidencial tras más de 24 horas de conteo y una carga de datos que solo alcanza el 57%. Los candidatos Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla aparecen virtualmente casi empatados, lo que profundiza la incertidumbre y enciende alarmas políticas dentro y fuera del país.

Los datos preliminares muestran a Asfura, del Partido Nacional, con 39,91%, y a Nasralla, del Partido Liberal, con 39,89% , apenas 515 votos de diferencia. En tercer lugar se ubica la oficialista Rixi Moncada , del partido Libre, con 19,2% , un escenario que dejaría sin continuidad al gobierno de corte izquierdista.

La tensión aumentó cuando el presidente estadounidense Donald Trump acusó irregularidades y advirtió: “Honduras está tratando de cambiar los resultados” y agregó que “habrá consecuencias” si eso ocurre. También reclamó que la voluntad expresada “en abrumadoras cifras” sea respetada y remató: “¡La democracia debe prevalecer!”

Organismos de observación electoral advierten sobre demoras y falta de claridad en algunas mesas.

La consejera del CNE, Cossette López Osorio , explicó que una falla en la plataforma suspendió la divulgación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Aseguró que no fue una decisión deliberada: “No existió ninguna decisión al respecto… es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación” , afirmó en CNN.

López Osorio detalló que el sistema debía operar durante toda la madrugada y que la interrupción dejó al 43% de las actas fuera del conteo preliminar . Señaló que el CNE reclamó explicaciones a la empresa proveedora y convocó a una sesión extraordinaria para obtener un informe técnico: “Estamos buscando las explicaciones… que se solucione a la brevedad posible”, dijo.

elecciones en honduras El conteo avanza lentamente y crece la preocupación por posibles irregularidades. CNN

Los candidatos que se proclaman vencedores

La demora alimentó la incertidumbre y los candidatos pidieron liberar los datos pendientes. Nasralla sostuvo que “hay un 47 por ciento que no han ingresado” y afirmó tener actas que prueban su superioridad. Asfura, por su parte, pidió calma y aseguró que los números que maneja coincidirán con los oficiales: “Tengamos calma, los datos van a salir… y cuando salgan van a ser iguales a los que nosotros manejamos”.

El recuerdo del presunto fraude de 2017 (cuando Nasralla perdió tras un apagón que cambió la tendencia) reaviva los temores. La población teme que la historia pueda repetirse.

elecciones honduras (1) Los resultados parciales muestran casi un empate entre Asfura y Nasralla.

Qué falta para destrabar la elección

El CNE informó que el 57% corresponde a actas escaneadas y transmitidas con normalidad. El resto (las no enviadas o no escaneadas) deberá llegar físicamente al Centro Logístico Electoral para el escrutinio especial y luego el general.

El organismo tiene 30 días para procesar todas las actas y presentar resultados definitivos. La consejera presidenta, Ana Paola Hall, pidió paciencia: “Debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas”.

Mientras tanto, Honduras permanece en vilo. Con más del 40% de las actas aún en revisión, el país avanza hacia un desenlace incierto, marcado por la sombra del pasado y la urgencia de transparencia en una elección decisiva.