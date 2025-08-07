Donald Trump pidió la renuncia del CEO de Intel y las acciones comenzaron a caer

Según Trump, el CEO "tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar inmediatamente". Según informes, el director "controla decenas de empresas chinas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este jueves la renuncia del nuevo director del fabricante de semiconductores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan. Pidió que fuera "inmediatamente", después de planteos sobre la seguridad nacional y los vínculos con China . Las acciones de la compañía cayeron cayendo antes de la apertura de los mercados.

"El CEO de Intel tiene un serio conflicto de intereses y debe renunciar inmediatamente. No hay otra solución a este problema", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Su pedido surgió luego de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a los vínculos de la compañía con empresas en China .

Las acciones de Intel cayeron antes de la apertura de los mercados el jueves después de que Trump pidiera la renuncia de Tan, según afirmó AP.

Su mensaje llegó un día después de que el senador Tom Cotton informara el envío de una carta suya a Intel cuestionando los lazos entre Lip-Bu Tan y empresas chinas, citó AFP.

inteligencia artificial Tan tomó en marzo las riendas de la empresa Intel, que atravesaba dificultades por su rezago en la inteligencia artificial (IA). Imagen creada con inteligencia artificial

Según informes, Tan "controla decenas de empresas chinas y tiene participación en cientos de empresas chinas de fabricación avanzada y chips. Al menos ocho de estas empresas tienen vínculos con el Ejército Popular de Liberación de China", escribió Cotton en su carta, con su copia publicada en su sitio web.

El senador también señaló el papel de Tan como exdirector de Cadence Design Systems, empresa que produce programas usados por los grandes diseñadores de microchips.

La compañía, escribió Cotton, "se declaró culpable de vender ilegalmente sus productos a una universidad militar china y de transferir su tecnología a una empresa china de semiconductores asociada sin obtener licencias". En esa línea, agregó que Tan dirigía la empresa en ese momento.

Nacido en Malasia, Tan tomó en marzo las riendas de la empresa Intel, que atravesaba dificultades por su rezago en la inteligencia artificial (IA), y anunció despidos cuando los aranceles y las restricciones a la exportación de la Casa Blanca enturbiaron el mercado.

Con larga trayectoria en el sector tecnológico, y cuarto director de Intel en un periodo de siete años, afirmó que "no será fácil" superar los retos a los que se enfrenta la compañía.

Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 100% para la importación de chips y semiconductores

En una conferencia junto al CEO de Apple, Tim Cook, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores. La medida busca presionar a las empresas para que muevan la producción a territorio estadounidense.

"Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos", aclaró el magnate republicano, que lleva adelante una guerra comercial global para equilibrar la balanza de pagos estadounidense. El mandatario planteó también que se analizará caso por caso y afirmó que aquellas empresas que estén en proceso de trasladar su producción podrían evitar el recargo si cumplen. Caso contrario, "se les cobrará más adelante", dijo.