Nicolás Maduro acorralado: Donald Trump impulsa acciones con Venezuela bajo presión

El equipo republicano se reunió para evaluar opciones de presión sobre territorio venezolano. Fuentes de EEUU dejaron trascender que hace unas semanas Maduro hizo solicitudes que fueron rechazadas.

La administración republicana estuvo evaluando opciones para combatir el papel de Maduro sobre presuntos suministros de drogas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro estaría acorralado a medida que crece la tensión por el avance militar de la gestión republicana en el Caribe en su lucha contra el narcotráfico. Tras solicitudes suyas rechazadas por su par de EEUU Donald Trump al teléfono, el estadounidense solicitó a sus asesores reunirse este lunes a medida que aumenta la presión.





Trump y sus principales asesores se juntaron para discutir la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, sostuvo un alto funcionario estadounidense a Reuters. Bajo condición de anonimato, afirmó que la reunión en el Despacho Oval contó con alta presencia del equipo de seguridad nacional sin más detalles de inmediato.

Maduro acorralado, tras reuniones de crisis en el equipo de Trump La administración republicana estuvo evaluando opciones relacionadas con Venezuela para combatir lo que describió como el papel de Maduro en el suministro de drogas ilegales, mientras este negó todo vínculo con el narcotráfico.

El pasado 21 de noviembre, tras una breve llamada entre ambos, Trump rechazó una serie de solicitudes del venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada a la agencia. Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa.

Esta incluiría la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, agregaron tres de las fuentes. También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios de su régimen, muchos acusados de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción.

Además, otras dos fuentes sumaron que Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones. Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares. Donald Trump lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro y el líder venezolano pidió auxilio a la OPEP Venezuela hizo un pedido de auxilio político a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en medio de la escalada de tensiones con EEUU. Por su parte, Donald Trump confirmó que mantuvo una llamada telefónica con su par venezolano, Nicolás Maduro, aunque detalló que no quería hablar de ello. Por su parte, el presidente bolivariano volvió a aparecer públicamente luego de no mostrarse desde el miércoles pasado. El pasado domingo, Maduro público una carta dirigida hacia la OPEP, solicitando el fin de la "agresión" estadounidense, que desplegó en el Caribe, cerca de 15.000 soldados, aviones de combate, destructores y el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. En la carta, leída por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, Maduro relata que EEUU busca en realidad “derrocar al gobierno legítimo” y que “pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal”.