Donald Trump se pronuncia ante el ataque de los drones rusos a Polonia: "¡Allá vamos!"

El presidente estadounidense se pronunció tras la violación del espacio aéreo polaco y reafirmó el apoyo de EEUU a su aliado de la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por primera vez este miércoles sobre la incursión de drones rusos en Polonia, con un mensaje breve pero contundente que generó inquietud y expectativas. “¿Qué pasa con Rusia, violando su espacio aéreo? ¡Allá vamos!”, escribió en su cuenta de Truth Social, sin dar detalles sobre posibles acciones inmediatas.

Trump cuestionó la violación rusa al espacio aéreo de un país miembro de la OTAN y lanzó un mensaje de advertencia a Moscú, horas antes de la prevista reunión con el presidente polaco, Karol Nawrocki. La acción rusa incluyó cerca de 19 incursiones entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según confirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk, y provocó que se activaran los sistemas de defensa, derribando al menos tres drones.

Varsovia invocó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para solicitar consultas formales con los demás países miembros de la OTAN, incluyendo a Estados Unidos, ante lo que calificó de una “agresión sin precedentes”. Trump empleó la expresión en inglés “Here we go”, cuya traducción puede variar, pero que en ningún caso especifica las medidas que EEUU podría tomar en respuesta a esta violación del espacio aéreo polaco.

El mandatario tenía previsto dialogar con Nawrocki, según una fuente de la Casa Blanca, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente si la conversación ya se realizó ni se difundió un resumen habitual de la llamada.

President_Donald_Trump_meets_with_and_poses_for_a_photo_with_Polish_presidential_candidate_Karol_Nawrocki_in_the_Oval_Office_(54491923778) El mandatario reafirmó que EEUU está comprometido a proteger a Polonia y desplegar más tropas si es necesario. La relación de Donald Trump con Polonia Hace apenas una semana, Trump recibió en el Despacho Oval a Karol Nawrocki. Ante la pregunta de un periodista polaco sobre un posible despliegue de más tropas estadounidenses en Polonia, Trump respondió: “Pondremos más si las quieren. Nunca nos hemos ni planteado sacar soldados de allí. Lo hemos pensado respecto a otros países, pero con Polonia estamos hasta el final y ayudaremos a Polonia a protegerse".