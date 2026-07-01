EEUU endurece su postura en la OTAN y exige a sus socios acelerar el gasto militar hasta el 5% de su PBI + Agregar ámbito en









Washington reclamó que los países miembros incrementen cuanto antes sus presupuestos de Defensa y advirtió que quienes más inviertan tendrán prioridad en la cooperación militar con Estados Unidos. Además, cuestionó el proteccionismo de la Unión Europea en materia de industria bélica.

Washington busca que los países europeos aceleren el aumento de sus presupuestos militares y reclama una mayor participación en la defensa de la OTAN, en medio de nuevas tensiones con la Unión Europea.

El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, expuso este miércoles la estrategia de Washington durante una conferencia de prensa en la que dejó en claro que la administración de Donald Trump pretende acelerar el aumento del gasto militar entre los países aliados. El funcionario sostuvo que si bien algunos miembros de la alianza ya alcanzaron el 5% solicitado, advirtió que "demasiados aliados se están quedando atrás".

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Whitaker destacó que Polonia, los países nórdicos, los Estados bálticos y Alemania lideran ese proceso. Algunos de ellos ya destinan el 5% de su PBI a Defensa, mientras que otros presentaron planes considerados "creíbles" para alcanzar ese objetivo en el corto plazo. Sin embargo, remarcó que varios proyectos deberán esperar hasta septiembre y reclamó avances concretos.

El diplomático aseguró que Trump espera aumentos inmediatos y anticipó que los países que asuman un mayor compromiso militar recibirán un trato preferencial por parte de Washington. Entre esos beneficios mencionó mayor acceso a los principales funcionarios estadounidenses y prioridad en futuras compras de armamento y acuerdos de adquisición, en un esquema que busca premiar a los aliados más comprometidos.

EEUU también vuelve a revisar el despliegue de tropas y una vez más a la Unión Europea Whitaker explicó que la política de Defensa estadounidense también estará condicionada por las responsabilidades globales de Washington, especialmente tras las diferencias surgidas entre los aliados por la guerra con Irán y las restricciones al uso de determinadas bases militares.

En ese sentido, adelantó que EEUU revisará el despliegue de sus tropas y abrirá negociaciones bilaterales con distintos socios para analizar el acceso a bases, los sobrevuelos y el posicionamiento de fuerzas militares. Esa evaluación será realizada conjuntamente por el Pentágono y el Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM).

En el plano industrial, el embajador consideró que la industria europea de defensa todavía presenta importantes limitaciones y sostuvo que es necesaria una mayor integración para aumentar la producción de sistemas de defensa aérea, misiles de largo alcance y tecnologías antidrones. Por último, Whitaker lanzó una crítica directa contra la Unión Europea al rechazar el enfoque proteccionista de varios de sus programas vinculados al sector militar. Según afirmó, ese tipo de iniciativas no solo limita la participación de EEUU, sino también la de otros aliados estratégicos de la OTAN, como Turquía.