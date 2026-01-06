EEUU respaldó "garantías de seguridad" para Ucrania en una reunión de aliados en París + Seguir en









El enviado de Donald Trump al encuentro, Steve Witkoff, afirmó que están de acuerdo con que "compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera" y aseguró que seguirán "trabajando en este esfuerzo".

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París. Foto: EFE

Estados Unidos participó de la llamada Coalición de Voluntarios en París y respaldó "garantías de seguridad" para Ucrania por primera vez. Del encuentro participó el presidente Volodimir Zelenski y de parte de la administración de Donald Trump se sumó el enviado especial Steve Witkoff.

"Estamos de acuerdo con la Coalición en que garantías de seguridad perdurables y compromisos de prosperidad robustos son esenciales para una paz duradera en Ucrania y continuaremos trabajando en este esfuerzo", afirmó Witkoff luego del encuentro.

El funcionario destacó que la delegación de Estados Unidos hizo "un progreso significativo en varias líneas de trabajo críticas, entre ellas, un marco bilateral de seguridad y un plan de prosperidad". De la delegación estadounidense también incluyó al yerno de Trump, Jared Kushner, que aseguró estar "motivado por la aproximación colaborativa y la asociación entre las partes".

Emmanuel Macron aseguró que el objetivo del bloque será supervisar un eventual alto el fuego entre Ucrania y Rusia En paralelo, el anfitrión del encuentro, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que el objetivo central de los aliados de Kiev, bajo el liderazgo de Estados Unidos, será supervisar un eventual alto el fuego entre Ucrania y Rusia.

Macron habló ante la prensa luego del encuentro con 35 aliados ucranianos y aseguró que, en las últimas semanas, Washington "marcó un cambio".

"Estados Unidos clarificó su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente", si se llega a un alto el fuego, sostuvo el mandatario francés. A su vez, recordó que el apoyo y la participación de Estados Unidos son "importantes para muchos países" de la Coalición de Voluntarios por sus capacidades militares. Además, informó de la continuación de los preparativos para el establecimiento de una "fuerza multinacional" para proporcionar "tranquilidad" a Ucrania que estaría en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto. Macron, Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, firmaron una vez finalizada la reunión la ‘Declaración de París’, que recopila los compromisos que tomaron los mandatarios.