Rusia anunció que atacó a Ucrania con un misil con capacidad nuclear + Seguir en









Según las Fuerzas Armadas rusas, el ataque fue en respuesta a un presunto atentado con drones a un de las residencias del presidente Vladimir Putin a finales de diciembre.

Rusia anunció que atacó a Ucrania con un misil con capacidad nuclear.

El ejercito ruso lanzó este viernes un ataque nocturno utilizando su misil hipersónico Oreshnik contra un objetivo en Ucrania, en respuesta a una presunta arremetida con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin a finales de diciembre, según el Ministerio de Defensa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas terrestres y marítimas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles terrestres móviles de mediano alcance Oreshnik”, informó el ministerio en un comunicado. El departamento militar aseguró que se lograron los objetivos del ataque, incluyendo las instalaciones de producción de los drones utilizados en el ataque y las instalaciones de infraestructura energética que respaldan el complejo militar de Ucrania.

La ofensiva rusa fue a modo de represalia a un presunto ataque de Ucrania el pasado 29 de diciembre con 91 drones contra una de las residencias de Putin en Valday, región de Nóvgorod, situada entre Moscú y San Petersburgo. Sin embargo, Kiev calificó esta afirmación como una "mentira".

imagen-ataque-ruso Según un comunicado del Mando Aéreo “Oeste” de la Fuerza Aérea de Ucrania, el misil “se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora en una trayectoria balística”. Agregaron que el tipo de misil se determinará tras examinar sus componentes.

El misil hipersónico Oreshnik Aunque entró oficialmente en servicio a fines de 2025, el Oreshnik ya fue empleado en misiones de combate de manera experimental hace casi 2 años.

Moscú había disparado por primera vez un Oreshnik contra una presunta fábrica militar en Ucrania en noviembre de 2024. En aquella ocasión, fuentes ucranianas afirmaron que el misil llevaba ojivas falsas, no explosivos, y causó daños limitados. Putin afirmó que este misil es imposible de interceptar debido a velocidades supuestamente superiores a 10 veces la velocidad del sonido y que su ‍poder destructivo es comparable al de un arma nuclear, incluso cuando lleva una ojiva convencional. Al tratarse de un misil balístico y no de crucero, su velocidad y dirección quedan determinadas durante la fase de impulso. Además, el sistema de armas homónimo que permite su lanzamiento es un complejo misilístico móvil, lo que vuelve los ataques menos previsibles.

Temas Rusia