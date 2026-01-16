EEUU emitió una alerta aérea por riesgos de actividad militar e interferencias electrónicas en Latinoamérica

La advertencia fue emitida por el organismo regulador de la aviación civil estadounidense y alcanza a rutas que atraviesan México, Centroamérica y el norte de Sudamérica.

La advertencia de la FAA alcanza a rutas comerciales en América Latina y apunta a prevenir riesgos operativos vinculados a interferencias en los sistemas de navegación aérea.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una alerta dirigida a aerolíneas comerciales por posibles riesgos al sobrevolar zonas de México, América Central y el norte de América del Sur , ante la detección de actividad militar y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital .

Las advertencias, conocidas como NOTAM (Notice to Air Missions), entraron en vigencia de manera inmediata y se mantendrán activas durante 60 días , según precisó el organismo regulador del espacio aéreo estadounidense. Son comunicaciones oficiales que alertan a pilotos y aerolíneas sobre condiciones temporales que pueden afectar la seguridad o la operación de los vuelos.

Estos avisos pueden incluir desde cambios en el espacio aéreo y restricciones operativas hasta riesgos vinculados a actividades militares, interferencias electrónicas o fallas en sistemas de navegación, y son utilizados como herramienta preventiva para anticipar escenarios de riesgo sin implicar necesariamente la suspensión del tráfico aéreo.

De acuerdo con la FAA, la medida alcanza a rutas que atraviesan México , el istmo centroamericano , sectores del Caribe y áreas del océano Pacífico oriental , incluyendo espacios cercanos a Colombia y Ecuador . El foco de preocupación está puesto en el aumento de operaciones militares y en el uso de tecnologías que podrían afectar la navegación aérea civil.

La decisión se produce en un escenario de creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y distintos países de la región, tras una serie de acciones militares impulsadas por la administración del presidente Donald Trump , que incluyeron operaciones en el Caribe y el Pacífico.

En ese marco, Trump advirtió a comienzos de enero que su gobierno podría avanzar con operaciones terrestres contra organizaciones narcotraficantes, luego de una serie de ataques contra embarcaciones en aguas internacionales. Según el mandatario, esas acciones redujeron de forma significativa el tráfico marítimo ilegal en la zona.

Riesgos para la navegación aérea

La FAA señaló que la principal amenaza para los vuelos comerciales radica en posibles interferencias electrónicas, particularmente en dos modalidades:

Jamming , que implica el bloqueo de señales GPS.

Spoofing, que consiste en la falsificación de datos de navegación.

Estas prácticas pueden provocar errores en la identificación de posición, pérdidas temporales de señal o desvíos no deseados, especialmente en corredores aéreos de alta densidad de tráfico civil.

El organismo identificó tres áreas de mayor riesgo:

Rutas aéreas de América Central , clave para los vuelos entre Norte y Sudamérica.

El norte de América del Sur , en zonas próximas a Colombia y áreas limítrofes con Venezuela.

Corredores internacionales en territorio mexicano, que conectan el Golfo de México con el Pacífico.

Especialistas del sector aeronáutico indicaron que las advertencias no implican, por el momento, cancelaciones masivas de vuelos, aunque sí obligan a las aerolíneas a revisar y rediseñar trayectorias para evitar las áreas más sensibles.

Esto podría traducirse en trayectos más largos, mayor consumo de combustible y eventuales ajustes en los horarios, aunque sin afectar de manera directa la seguridad de los pasajeros. Desde la FAA remarcaron que el objetivo de los Notam es anticiparse a escenarios de riesgo, reducir la posibilidad de incidentes y evitar que aeronaves civiles se vean involucradas en zonas de alta tensión militar o interferencia tecnológica.