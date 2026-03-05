Ecuador quemó documentos de la embajada de Cuba y le dio 48 horas a sus diplomáticos para abandonar el país

El gobierno de Daniel Noboa declaró persona "non grata" al embajador Basilio Gutiérrez. La medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas pero no se precisaron los motivos.

Ecuador le dio 48 horas a funcionarios de la embajada de Cuba para que abandonen el país. Como parte de esa decisión, en las últimas horas se conocieron imágenes de empleados quemando papeles diplomáticos, tras declarar como persona "non grata" al embajador cubano Basilio Gutiérrez .

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que el gobierno de Ecuador declaró como persona “non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez , y a su personal diplomático.

Así, les otorgó 48 horas para que abandonen el país sudamericano a la par de un video compartido por el mandatario Daniel Noboa en donde se ve a representantes de la embajada quemando papeles en una parrilla.

La medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas pero no se precisaron los motivos de esa decisión. Como respuesta, Cuba rechazó el comunicado y lo catalogó como una “decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador y sin “aportar argumento alguno”.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que no parecía casual que la medida se adopte en el contexto de “ reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos ” contra la isla. Añadió que el “acto inamistoso y sin precedentes y daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”.

Declaración de persona non grata al Embajador de Cuba en el Ecuador pic.twitter.com/RdoE8sGcbX — Cancillería del Ecuador (@CancilleriaEc) March 4, 2026

Poco después del anuncio, se vio a un hombre en el tejado de la embajada de Cuba quemando una bolsa con papeles en una parrilla y posteriormente Noboa publicó un video en redes sociales, donde comentó: “Una parrillada de papeles”.

De momento no se pudo identificar a la persona que ejecutaba esa tarea y la cancillería tampoco dio su versión. La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

@danielnoboaok

Además, la expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de la Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el próximo 7 de marzo.

La relación entre Washington y Quito se afianzó desde 2023, tras la asunción de Noboa, con una cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico. Ecuador y Cuba mantuvieron relaciones bilaterales desde 1960, hasta que la alienación ecuatoriana con EEUU generó altibajos.

La amenaza de Donald Trump a Cuba: "Quizás tengamos una toma amistosa"

El presidente de los EEUU, Donald Trump, sorprendió este viernes e insinuó que podrían tomar "amistosamente" Cuba, luego de meses de bloqueo petrolero a la isla. Según afirmó, están en diálogo con el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel.

"El gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en serios problemas, como saben. No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba", afirmó en declaraciones a la prensa.

"Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.