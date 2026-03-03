EEUU reedita la lucha contra el narcotráfico en América Latina, ahora en Ecuador + Seguir en









Noboa confirmó operaciones conjunta que comenzarán este mes junto a aliados regionales, en medio de la escalada de violencia.

Daniel Noboa anunció una nueva fase en la estrategia de seguridad con apoyo de Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el inicio de operaciones conjuntas antidrogas con Estados Unidos y otros aliados regionales en territorio ecuatoriano. La medida marca una nueva fase en su estrategia de seguridad y se pondrá en marcha este mes, en medio de la escalada de violencia ligada al narcotráfico.

Cercano a Donald Trump y en el poder desde 2023, Noboa enfrenta a poderosas organizaciones criminales dedicadas principalmente al tráfico de cocaína y a la minería ilegal. A través de su cuenta en X, el mandatario calificó la ofensiva como una “nueva fase” de su política de mano dura para pacificar “cada rincón del país”.

En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026 “Este mes haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad”, escribió el jefe de Estado. Sin embargo, no detalló si las acciones contemplan el despliegue de efectivos estadounidenses en suelo ecuatoriano ni precisó qué otros países participarán de la campaña.

Reunión con el Comando Sur y coordinación en puertos y aeropuertos El anuncio se produjo tras una reunión en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur. Según informó la Presidencia en un comunicado, durante el encuentro se abordaron planes de “intercambio de información y coordinación operativa” en aeropuertos y puertos, puntos clave en la ruta del narcotráfico.

daniel noboa El gobierno ecuatoriano activará este mes operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La decisión llega una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región. Ecuador se convirtió en un corredor estratégico: por su territorio circula cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Esta dinámica desató una guerra entre bandas que mantiene al país con cifras récord de homicidios.

Toque de queda en provincias golpeadas por la violencia En paralelo, el gobierno anunció que del 15 al 30 de marzo regirá un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias más afectadas por la violencia: Guayas (cuya capital es el puerto de Guayaquil), Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra”, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg. La cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos se incrementó desde la llegada de Noboa al poder. En diciembre, Washington envió militares al puerto de Manta, aunque Quito no brindó detalles sobre ese despliegue. Pese a ello, en un referendo impulsado por el propio mandatario en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta entre 1999 y 2009.