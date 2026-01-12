Macabro hallazgo en una playa de Ecuador: cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en un enclave turístico + Seguir en









El descubrimiento ocurrió en Puerto López, una zona costera golpeada por la violencia narco. El mensaje intimidatorio y los antecedentes recientes refuerzan el clima de terror en Manabí.

La Policía ecuatoriana analizando el macabro hallazgo

Un nuevo episodio de violencia extrema sacudió a Ecuador y volvió a poner en evidencia el avance del crimen organizado. Cinco cabezas humanas fueron encontradas colgadas y exhibidas junto a un mensaje amenazante en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, una de las regiones más afectadas por la disputa entre bandas criminales.

El hallazgo se produjo el domingo por la mañana, cerca de las 8.40, cuando personas que caminaban por la playa del sector Álamos alertaron a la policía tras detectar restos humanos a la vista, frente al mar y a pocos metros de un hotel. Efectivos de la Policía Nacional confirmaron en el lugar la presencia de cinco cabezas suspendidas con cuerdas, colocadas sobre dos cañas clavadas en la arena.

La escena, registrada a plena luz del día, generó conmoción entre residentes, turistas y comerciantes de la zona. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los restos atados a estructuras de madera, visibles desde distintos puntos de la playa. Junto a ellos, las autoridades encontraron una tabla con un mensaje intimidatorio que advertía: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”. En el contexto ecuatoriano, la expresión “vacuna” hace referencia a las extorsiones que las bandas imponen a la población.

ecuador cabezas playa macabro Crimen en Ecuador: quiénes son las víctimas Según información publicada por medios locales, familiares de personas denunciadas como desaparecidas acudieron al lugar y lograron reconocer de forma preliminar a cuatro de las víctimas: Pedro Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Luis Quijije Quijije, de 22; Anthony Bartolo Anchundia Figueroa, de 20; y Bernardo Ramón Medranda Mendoza, de 24. Tres de ellos no tenían antecedentes penales, mientras que Medranda registraba una causa previa por porte de armas. La identidad de la quinta víctima aún no fue confirmada oficialmente.

Unidades de Criminalística y de la Dinased realizaron el levantamiento de los restos y un amplio operativo en la zona para intentar localizar los cuerpos u otros indicios relacionados con el crimen. Las tareas se extendieron durante varias horas bajo un fuerte despliegue policial, aunque no se informaron hallazgos adicionales. Posteriormente, las cabezas fueron trasladadas al Centro Forense de Manta para las pericias correspondientes.

texto-ecuador Las autoridades encontraron una tabla con un mensaje intimidatorio que advertía: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”. El episodio se suma a una serie de hechos violentos recientes en Puerto López. Entre fines de diciembre, el cantón fue escenario de ataques armados simultáneos que dejaron al menos nueve muertos, entre ellos una niña. El ataque más grave ocurrió en el barrio San Pedro, una zona turística conocida por la venta de mariscos y el avistamiento de ballenas, donde un grupo armado abrió fuego contra civiles y huyó sin ser detenido. De acuerdo con fuentes policiales, estos hechos estarían vinculados a disputas internas del grupo criminal Los Choneros por el control territorial y de economías ilegales. Las autoridades analizan si la exhibición de los restos responde a una escalada en esos enfrentamientos o a un mensaje de disciplinamiento dirigido tanto a bandas rivales como a la población. Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de seguridad. En 2025 cerró con una tasa récord cercana a los 52 homicidios cada 100.000 habitantes. Su ubicación estratégica lo convirtió en un corredor clave del narcotráfico internacional, y escenas como la de Puerto López reflejan el grado de brutalidad con el que las organizaciones criminales disputan ese control.

