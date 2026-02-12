Impactante derrumbe en China: una obra subterránea hizo ceder el asfalto y abrió un cráter gigante en pleno cruce de avenidas

Un error de cálculo en una estación subterránea provocó el colapso del asfalto cerca del Xizi Center. No hubo víctimas.

El asfalto cedió en plena obra del metro y abrió un socavón de varios metros en una zona céntrica de Shanghai.

Una calle céntrica de Shanghai colapsó este miércoles tras un fallo de cálculo en la construcción de una estación de subte y dejó un enorme cráter pocos metros del centro comercial Xizi Center. El asfalto cedió de manera repentina y generó escenas de pánico, aunque no se registraron muertos ni heridos.

El derrumbe ocurrió en las inmediaciones del cruce entre Qixin Road y Li’an Road , una zona que se encontraba sin tránsito debido a las obras subterráneas en ejecución. Según se informó, "el área estaba intervenida por la construcción de una nueva estación del Metro cuando parte de la superficie comenzó a resquebrajarse y se precipitó hacia el vacío".

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo el asfalto se hunde de forma abrupta y arrastra consigo una amplia porción de la calle. En cuestión de segundos, la estructura pierde estabilidad y todo lo que se encontraba encima cae dentro del cráter.

Tras el primer hundimiento, algunos operarios se aproximaron para evaluar la situación. Sin embargo, un nuevo movimiento del terreno se produjo instantes después y provocó un segundo derrumbe. La escena desató caos entre los trabajadores, que huyeron del lugar mientras otra sección de la calzada se desplomaba por completo.

El socavón terminó por devorar incluso un contenedor de gran tamaño que se encontraba en el área de obra . Pese a la magnitud del colapso.

Una ciudad expuesta a hundimientos

Shanghai, una megaciudad de casi 30 millones de habitantes, enfrenta riesgos recurrentes de socavones. Si bien existen factores geológicos propios del terreno, una proporción significativa de estos episodios está vinculada a actividades humanas.

Estadísticas oficiales indican que el 72% de los hundimientos registrados entre 2017 y 2023 estuvieron asociados a intervenciones urbanas. Entre las principales causas figuran la extracción excesiva de aguas subterráneas, la presencia de capas de arena poco profundas, suelos aluviales blandos y vacíos artificiales generados por excavaciones.

El acelerado desarrollo urbano y la perforación intensiva del subsuelo aumentan la inestabilidad en zonas densamente pobladas. En ese contexto, el derrumbe ocurrido este miércoles vuelve a poner el foco sobre los riesgos estructurales que acompañan el crecimiento vertiginoso de la ciudad.