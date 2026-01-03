EEUU confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados: "Pronto enfrentarán la ira de la justicia"

Así lo confirmó la fiscal general Pamela Bondi. La justicia estadounidense acusa al líder del régimen venezolano de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras", entre otros cargos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa , Cilia Flores, fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos de los que se los acusan se encuentran "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", afirmó Bondi, en la misma línea que el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previamente había confirmado que el líder del régimen venezolano iba a ser juzgado en territorio norteamericano.

Anteriormente, el senador de Utah, Mike Lee, aseguró haber hablado con Rubio y detalló que el mismo le informó "que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto".

Además, en su breve mensaje, la fiscal general destacó el liderazgo de Trump y el desempeño de las fuerzas militares estadounidenses: "En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales".

Más allá de la imputación, aún se desconoce el paradero de Maduro y su esposa. Desde Caracas, la vicepresidenta del régimen exigió una "prueba de vida" del líder venezolano.

Trump detallará el futuro de Maduro en una conferencia a realizar en Mar-a-Lago, su mansión ubicada en Florida. Allí, desde las 11 (hora estadounidense), el republicano dará detalles del operativo y del futuro del líder venezolano.

Mensaje Trump Trump confirmó la captura de Maduro.

Delcy Rodríguez: "Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de su esposa"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió en la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Maduro y de la primera dama, luego de la operación llevada a cabo por las fuerzas militares estadounidenses.

En una comunicación telefónica con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez responsabilizó directamente a la Casa Blanca por la situación y reclamó al gobierno de Trump que presente una prueba de vida tanto de Maduro como de Flores.

En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que helicópteros estadounidenses lanzaron misiles y cohetes contra zonas civiles de Caracas y otros puntos del territorio venezolano. Según precisó, las autoridades se encuentran evaluando el alcance de los ataques y buscando posibles víctimas fatales o heridos.

A través de un video difundido en redes sociales, Padrino López calificó la ofensiva como una agresión sin precedentes y sostuvo: "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos". Además, describió la operación militar como un accionar “ruin y cobarde”, ejecutado desde el aire.

Más temprano, el Gobierno venezolano había emitido un comunicado en el que denunció una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. En ese marco, ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación" ante la escalada del conflicto.