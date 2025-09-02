Donald Trump confirmó el ataque de EEUU a una embarcación venezolana: alegó que "transportaba drogas"

La administración Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y recientemente desplegó buques de guerra en el Caribe sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó este martes desde la Casa Blanca que las fuerzas estadounidenses interceptaron y atacaron una embarcación venezolana supuestamente "cargada de drogas".

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Estas drogas venían de Venezuela y están entrando muy fuertemente en nuestro país ”, aseguró Trump ante la prensa.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló en su cuenta de X que la operación tuvo como objetivo una estructura vinculada a una organización narcoterrorista y calificada como amenaza por las autoridades estadounidenses. Según Rubio, la acción se desarrolló en el sur del Caribe .

El anuncio de este operativo ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas, que llevó al venezolano Nicolás Maduro a decretar un estado de “máxima preparación” ante lo que considera amenazas militares de Estados Unidos.

La administración Trump acusa a Maduro de liderar una red de narcotráfico y recientemente desplegó buques de guerra en el Caribe sur. Además, informaron que por el momento no hay planes de invasión .

Movimientos militares de Estados Unidos

Tres destructores de la Marina de Estados Unidos equipados con el sistema Aegis llegaron frente a las costas de Venezuela como parte de una operación militar contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina.

Las naves identificadas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todos destructores guiados por misiles pertenecientes a la clase Arleigh Burke, diseñados para defensa antiaérea, antisubmarina y ataque contra objetivos en superficie.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por Reuters, el despliegue forma parte de un operativo de gran escala que incluye alrededor de 4.000 marines en el Caribe. Además de los tres destructores, el plan contempla el uso de aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, varios buques adicionales y al menos un submarino de ataque.

“El proceso será continuo durante varios meses”, señaló la fuente bajo condición de anonimato. También precisó que las operaciones se llevarán a cabo en aguas internacionales y espacio aéreo internacional, aunque destacó que el poderío desplegado permitirá no solo tareas de vigilancia, sino también servir “como plataforma para ataques selectivos si se toma la decisión”.

Tensión con Rusia y China

En otra línea, Trump expresó su decepción con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras la cumbre que ambos mantuvieron el 15 de agosto en Alaska. “Estoy muy decepcionado del presidente Putin. Teníamos una gran relación”, dijo en una entrevista radial, sin adelantar medidas específicas ante la situación en Ucrania, cuyo plazo de acuerdo de paz expira esta semana.

El mandatario estadounidense minimizó además la preocupación por un posible eje entre Rusia y China, luego de la reunión de Putin con el presidente chino Xi Jinping en Beijing. “Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros”, aseguró Trump.

Desde China, Vladimir Putin indicó que Estados Unidos está escuchando las justificaciones rusas sobre la invasión a Ucrania y destacó la existencia de un “entendimiento mutuo” con Washington. No obstante, el Kremlin enfrenta la amenaza de sanciones si no se logran avances en los esfuerzos de paz, en medio de la presión del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien exige que Kiev participe en todas las negociaciones.

Según informaron autoridades rusas, se planifica una nueva ronda de contactos a nivel ministerial entre Moscú y Washington para abordar el conflicto. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó que “la siguiente ronda de consultas entre ministerios de Exteriores está ya planificada”, aunque persisten numerosos temas pendientes.