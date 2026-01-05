EEUU dividido por la detención de Nicolás Maduro: cómo reaccionó la ciudadanía a la incursión en Venezuela + Seguir en









La decisión de Donald Trump de bombardear Caracas para capturar al dictador de Venezuela Nicolás Maduro generó una fuerte división dentro de Estados Unidos: un 42% de los ciudadanos reprobó la medida del mandatario republicano, mientras que el 40% respaldó la operación que terminó con el traslado del líder chavista a Nueva York, donde será juzgado.

El sondeo realizado por The Washington Post a 1.004 adultos reveló además que el 63% de los encuestados consideró que Trump tenía que pedir la autorización del Congreso antes de avanzar con la acción militar contra Venezuela, denominada desde Washington como ‘Resolución Absoluta’.

La división respecto a esta situación deja en claro la enorme polarización política que hay dentro de Estados Unidos: el 74% de los votantes republicanos aprobó la captura de Maduro en Venezuela mientras que la reacción del otro lado fue exactamente opuesto, el 76% de los demócratas la desaprobó. Entre los votantes independientes, predominó el rechazo (42%) frente al apoyo (34%).

Por otro lado, el 50% de los encuestados vio con buenos ojos el juicio contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un tribunal federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas. Solamente un 14% no estuvo de acuerdo y el restante 36% no tomó partido.

A su vez, el 45% se opone a que Washington gobierne ahora Venezuela y tan solo el 24% apoya esta decisión, mientras que el 30% permanece indeciso ante esta situación.

Por último, hubo consenso absoluto respecto al futuro del país latinoamericano: el 94% cree que el pueblo venezolano debe ser quien decida el próximo liderazgo del país, tras la salida de Maduro del país. Esta opinión fue la única en la que coincidieron ampliamente republicanos (91%) y demócratas (98%). Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante el tribunal federal de Nueva York Durante la primera audiencia del juicio en su contra, Maduro se declaró "no culpable" ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”. Su mujer Cilia Flores también se declaró inocente. Durante la audiencia, Maduro rechazó los cuatro cargos penales que le imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos. El juez federal Alvin K. Hellerstein del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York leyó una versión resumida de la acusación antes de registrar su declaración de inocencia. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.