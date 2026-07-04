EEUU festeja su 250° aniversario de independencia en medio de una ola de calor sofocante

EEUU festeja su aniversario de independencia número 250 este sábado 4 de julio, en medio de una ola de calor sofocante y un gran operativo de seguridad y preparativos. Un espectáculo de fuegos artificiales a gran escala , un sobrevuelo de aviones de combate y un mitin del presidente Donald Trump son algunos de los eventos que conmemoran la fecha solo en Washington D.C .

En las últimas horas, Trump dio inicio a las celebraciones con un acto en el Monte Rushmore , en Dakota del Sur, donde reivindicó el "excepcionalismo estadounidense", y cargó contra el comunismo : "Es la mayor amenaza para nuestro país, incluida la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o incluso el 11 de septiembre".

Por otra parte, artistas como Christina Aguilera, Mary J. Blige y Smashing Pumpkins tienen previsto actuar en conciertos de celebración en Filadelfia, Nueva York y Los Ángeles , respectivamente.

Sin embargo, algunos eventos planificados se vieron interrumpidos, ya que los meteorólogos advierten de temperaturas extremadamente altas y tormentas eléctricas , debido a una sofocante ola de calor que azota partes del este y centro de EEUU.

Ya se cancelaron numerosos eventos en todo el país, y algunos pospusieron para más tarde ese mismo día. Sus opositores acusaron a Trump de politizar el aniversario de la nación .

Today, we join our American friends in celebrating 250 years of independence.



The Declaration of Independence gave birth to a new nation founded on the ideals of liberty and the pursuit of happiness.



For 250 years, our transatlantic partnership has been shaped by our shared… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2026

Además, una serie de mensajes diplomáticos destacaron la fecha. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó los orígenes de la unión con EEUU: “Durante 250 años, nuestra alianza transatlántica se forjó a partir de nuestros valores compartidos y lazos familiares. Y, en ocasiones, se ha fortalecido gracias a la inmensa valentía y las vidas perdidas en defensa de la libertad”, expresó en redes sociales.

Por otro lado, el papa León XIV, de origen estadounidense, invitó al país "a renovar sus ideales fundacionales": "Como hijo de esta gran nación, fundada por hombres y mujeres valientes (...) me uno a ustedes para pedir la bendición de Dios sobre el futuro de Estados Unidos, para que los elevados ideales consagrados al comienzo de la Declaración de Independencia sigan guiando el florecimiento de la nación en la unidad, la justicia y la paz".

"Como hijo de esta gran nación, (...) me uno a ustedes para que los elevados ideales consagrados al comienzo de la Declaración de Independencia sigan guiando el florecimiento de la nación en la unidad, la justicia y la paz", sostuvo León XIV. BBC

Donald Trump inauguró los festejos por los 250 años de EEUU, atacó al comunismo e impulsó la reforma electoral

Frente a una multitud reunida al pie del monumento que homenajea a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, Trump definió la celebración como "uno de los días más extraordinarios de la historia del mundo".

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que Estados Unidos enfrenta un nuevo desafío interno y aseguró que el país atraviesa "un resurgimiento de la amenaza comunista". En ese sentido, afirmó: “Al acercarnos a este magnífico aniversario, vemos nuestra identidad estadounidense bajo un nuevo ataque”.

En esta misma línea, reafirmó: "El comunismo es el enemigo de las personas libres en todas partes. Es el enemigo de la Constitución. Sobre todo, es el enemigo del 4 de julio de 1776. Puedes ser leal a Karl Marx, o puedes ser leal a América. Puedes ser un Comunista, o puedes ser un Patriota. No puedes ser ambas cosas".