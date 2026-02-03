Una iglesia cristiana de Los Ángeles denunció que agentes de ICE irrumpieron en plena misa

Los agentes irrumpieron durante una entrega de platos de comida y una actividad con niños y madres. Un ciudadano fue deportado a su México natal, tras ayudar en la actividad benéfica.

Se trata del ciudadano Carlos Chávez, quien se encontraba ofreciendo comida en la iglesia junto a otros fieles.

Una iglesia cristiana de la ciudad de Los Ángeles, EEUU , denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) encapuchados y fuertemente armados irrumpieron en "un acto religioso" y amenazaron a los presentes. Como consecuencia, una persona indocumentada fue detenida y deportada a México.

El violento incidente, que se conoció en las últimas horas, sucedió el pasado 26 de enero en la mañana cuando los miembros de la iglesia North Hills United Methodist Church Hispanic Mission entregaba platos de comida y una actividad con niños y madres, como parte del ministerio de ayuda a la comunidad.

“Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios por los hambrientos y, como resultado de las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a detenerlo”, denunció el pastor Ervin Adin Aguilón , que dirige la Iglesia.

Aguilón insistió particularmente en que los agentes, armados y encapuchados, interrumpieron un “acto religioso” que está contemplado en la Biblia.

En varios videos captaron a agentes de ICE cuando ingresan corriendo al estacionamiento de la iglesia donde servían platos de comida y corren al mexicano Carlos Chávez , un miembro de la comunidad que colaboraba con los necesitados que finalmente fue arrestado y deportado el fin de semana pasado.

Los agentes de ICE bloquearon los accesos al estacionamiento con sus vehículos, lo que obligó a muchos de los miembros a permanecer horas refugiados en la iglesia. “Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas”, aseguró el pastor Aguilón.

Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que lideró la estrategia de la “respuesta rápida”, advirtió que el violento incidente es una demostración más de “la crueldad” de ICE y de la falta de respeto por la iglesia.

“Nos hizo cuestionarnos a qué punto ha llegado nuestro país y pensar que no podemos estar seguros ni siquiera en nuestras iglesias”, denunció Aguilón, que agregó que las iglesias deben seguir siendo un “santuario”.

