Donald Trump designó a Francis Donovan como jefe del Comando Sur de EEUU y elevó la presión militar sobre Venezuela

La decisión fue informada oficialmente por el Pentágono. Será el reemplazo de Alvin Hosley.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan como próximo jefe del Comando Sur , en un escenario marcado por el aumento de la tensión con Venezuela y una mayor presencia militar estadounidense en la región. El funcionario llegará en reemplazo de Alvin Holsey .

La decisión, informada por el Pentágono , se conoció mientras la administración republicana intensifica su presión contra el régimen de Nicolás Maduro. En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Estado norteamericano no descartó la posibilidad de llevar adelante una intervención armada en el país sudamericano .

Hasta ahora, Donovan se desempañaba como jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos . Desde el Departamento de Defensa resaltaron su trayectoria en misiones especiales y su experiencia operativa, un perfil que cobró relevancia en un contexto regional atravesado por conflictos de seguridad y una escalada diplomática.

El nombramiento se produjo en paralelo a la salida del actual comandante, Holsey, quien anunció su retiro para el 12 de diciembre , tras comunicar a mediados de octubre su decisión de jubilarse.

Su alejamiento estuvo acompañado por versiones sobre desacuerdos internos respecto de los ataques navales que Estados Unidos realizó en el Caribe y el Pacífico .

Operaciones militares

Esas acciones militares, orientadas contra embarcaciones que Washington vinculó al narcotráfico, provocaron más de 100 muertos, según cifras oficiales. Las operaciones generaron controversia dentro y fuera del ámbito castrense y se insertaron en una estrategia más amplia de presión sobre Caracas.

Desde la Casa Blanca, el despliegue militar se explicó como parte del cerco al régimen de Maduro, al que Estados Unidos acusó de encabezar el denominado Cártel de los Soles, una presunta red de narcotráfico con conexiones en la cúpula del poder venezolano.

En una entrevista televisiva emitida el viernes por la noche, Trump evitó confirmar si su objetivo fue derrocar al mandatario venezolano, aunque dejó abierta esa posibilidad. “No descarto una guerra contra Venezuela”, afirmó, y agregó que el líder chavista “sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”.

En la misma línea, la administración estadounidense evaluó profundizar el bloqueo petrolero y endureció las sanciones económicas. El Departamento del Tesoro anunció nuevas medidas contra familiares de un sobrino de Maduro, detenido en 2017 por cargos de narcotráfico y luego liberado en un intercambio de prisioneros.

El escenario internacional

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la situación con el gobierno venezolano como “intolerable” y prometió una aplicación estricta del bloqueo sobre los buques petroleros sancionados.

En este clima de confrontación creciente, el Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión para el próximo martes, con el objetivo de analizar la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto regional cada vez más inestable.