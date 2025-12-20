De Michael Jackson a Bill Clinton: la Casa Blanca empezó a publicar archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de EEUU comenzó a publicar la documentación luego de la aprobación de la ley de Transparencia del caso. Allí aparecen censuradas víctimas mientras se ven a figuras del arte y política junto al financista.

El Departamento de Justicia de EEUU finalmente comenzó a publicar este viernes de manera oficial la documentación de sus investigaciones sobre el caso de tráfico sexual del financista Jeffrey Epstein. Entre algunas fotos conocidas en las últimas horas figuran artistas como Michael Jackson y Mick Jagger junto al financista y el expresidente Bill Clinton .

El Departamento de Justicia afirmó que más de 1.200 personas fueron finalmente identificadas como víctimas de Epstein o sus allegados. Esta revelación se realizó en una carta que el departamento envió al Congreso, explicando cómo prepararon los archivos.

El senador demócrata Adam Schiff solicitó a la fiscal general Pam Bondi explicaciones sobre por qué el Departamento de Justicia no publicó todos sus archivos este viernes, fecha límite establecida por la ley aprobada de Transparencia, firmada por el propio Donald Trump.

Jagger y Clinton juntos, como parte de las fotos de los archivos Epstein.

“Prometieron publicar todos los archivos. Podrían haber preparado completamente todo para este momento, pero no lo hicieron o simplemente están reteniendo la información deliberadamente”, sostuvo Schiff.

Por su parte el fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió que los documentos estaban parcialmente censurados para proteger a las víctimas y que no se esperan nuevas acusaciones.

Los documentos difundidos incluyen una foto del expresidente demócrata Bill Clinton junto al propio Epstein, entre otras como sin camisa en un jacuzzi o junto a los cantantes Michael Jackson, Diana Ross y Mick Jagger. Entre los archivos completos también aparece la socialité Ghislaine Maxwell, ex pareja de Epstein.

michael jackson diana ross epstein Bill Clinton junto a los cantantes Michael Jackson, Diana Ross. Gentileza: BBC

Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EEUU anunció la publicación de "cientos de miles" de documentos

El Departamento de Justicia de EEUU anunció este viernes la publicación en breve de "centenares de miles de documentos" del expediente judicial del financista Jeffrey Epstein. Además, se espera la divulgación de más archivos en las próximas semanas.

Las autoridades disponen, sin embargo, de amplio margen para mantener en secreto nombres, material considerado secreto o problemático desde el punto de vista legal, declaró el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

"Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando", declaró Blanche en una entrevista con el programa televisivo "Fox and Friends", citó AFP.

Este viernes era la fecha límite para la tan esperada publicación de los archivos de Epstein, cuya divulgación fue ordenada por la ley de Transparencia de los Archivos de Epstein aprobada por el Congreso el mes pasado y promulgada por el presidente Donald Trump, en su momento amigo del fallecido financista.