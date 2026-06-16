EEUU negocia un acuerdo nuclear con Irán similar al que Donald Trump rompió en 2018

Washington y Teherán abrirán un período de negociación de 60 días cuando firmen el pacto preliminar de paz en Ginebra durante el viernes. Varias de las condiciones que están sobre la mesa se parecen al pacto nuclear que el propio Trump abandonó durante su primer mandato.

EEUU e Irán buscan avanzar hacia un entendimiento que limite el programa nuclear iraní, un acuerdo al que ya han llegado en 2018 y que Washington supo romper.

En el medio de las negociaciones por un acuerdo de paz, EEUU e Irán tratan en principio de regresar a un entendimiento del que Donald Trump se desligó unilateralmente, hace 8 años atrás.

Es “horrible”, “desastroso”, “débil” y “ el peor acuerdo de la historia ”, había dicho casi una década atrás el republicano, tras anunciar la salida del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). En el mismo sentido, Washington alegaba que se proporcionaban “miles de millones de dólares” a un “régimen sangriento” al retirar sanciones internacionales.

Sin embargo, después de una guerra de tres meses y medio, alrededor de 7.000 muertos, el cierre del estrecho de Ormuz y con cientos de miles de millones en pérdidas, EEUU se dispone a firmar con Irán un pacto preliminar que lo obliga a ceder mucho más de lo que desea.

El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) fue firmado en 2015 por Irán junto a EEUU, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania y la Unión Europea. El entendimiento establecía que Teherán no podía enriquecer uranio por encima del 3,67% de pureza , un nivel apto para la generación de energía eléctrica, pero insuficiente para desarrollar armamento nuclear.

Como parte del acuerdo, la República Islámica aceptó desprenderse de cerca del 97% de sus reservas de uranio enriquecido y mantener un límite máximo de 200 kilos almacenados . A cambio, obtuvo un alivio progresivo de las sanciones internacionales que pesaban sobre su economía.

Además, el pacto contemplaba un estricto sistema de supervisión a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que podía inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Lo que trascendió hasta el momento sobre las conversaciones que comenzarán formalmente este viernes, luego de la firma del acuerdo preliminar en Ginebra, muestra varios puntos de contacto con aquel entendimiento que Trump calificó como el “peor acuerdo de la historia”.

Según las versiones conocidas, EEUU pretende que Irán se comprometa a no enriquecer uranio durante los próximos 20 años, mientras que Teherán considera aceptable una restricción mucho más breve, de apenas cinco años. La República Islámica no realiza tareas de enriquecimiento desde los bombardeos israelo-estadounidenses contra sus instalaciones nucleares en junio de 2025.

Otro de los puntos centrales de la negociación pasa por las reservas de uranio enriquecido. Washington busca que Irán entregue los 440 kilogramos de material enriquecido al 60% que conserva actualmente, un nivel cercano al requerido para fabricar armas nucleares. Del otro lado, las autoridades iraníes estarían dispuestas únicamente a rebajar el grado de pureza del material, sin desprenderse de él.

Las conversaciones también incluirían el regreso de los inspectores internacionales del OIEA, una de las herramientas consideradas clave para verificar el cumplimiento de cualquier futuro acuerdo entre ambas partes.