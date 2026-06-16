EEUU e Irán se preparan para firmar su acuerdo: dudas sobre Ormuz, Donald Trump en el G7 y la reconstrucción de Teherán

El texto consta de 14 puntos y una prórroga de dos meses del alto al fuego. No obstante, operadores petroleros se muestran indecisos sobre la rapidez con la que se podrá transitar por la vía comercial sin minas que amenacen la seguridad.

Trump tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con Emiratos Árabes Unidos y Catar para contribuir a un fondo de reparación para Irán.

EEUU e Irán se preparan para firmar oficialmente su acuerdo de paz provisional este viernes en Suiza , mientras ambas partes se atribuyen la victoria y el presidente Donald Trump se reunió en el G7 para debatir el enfrentamiento como uno de los tópicos destacados. A su vez, operadores petroleros y transportistas se muestran indecisos sobre la rapidez con la que se reabrirá el estrecho de Ormuz . Entre los puntos considerados, siguen las dudas sobre la seguridad de la vía de navegación comercial ante la falta de garantías y la existencia de minas en la zona.

El texto del denominado memorándum de entendimiento consta de 14 puntos que debería conducir a una prórroga de dos meses del alto al fuego y al inicio de complicadas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Sin embargo, aún no fue publicado y un alto funcionario estadounidense afirmó que esto podría ocurrir en los próximos dos días, antes de la ceremonia de firma en Ginebra, indicó Bloomberg.

Por otro lado, se espera que el vicepresidente JD Vance encabece la delegación estadounidense, mientras que Irán probablemente estará representado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra en Francia para asistir a la cumbre del Grupo de los Siete, donde la guerra de Irán ocupa un lugar destacado. Es probable que países del G7 como Francia, el Reino Unido e Italia desempeñen un papel clave en cualquier operación de desminado del estrecho para facilitar su reapertura.

En su intervención del martes, Trump afirmó que el acuerdo es “un hecho”, al tiempo que añadió que EEUU no invertiría dinero en Irán ni pagaría reparaciones por la guerra. A su vez, señaló que Washington está tratando con personas “racionales” en la República Islámica reiterando que el país no podrá desarrollar armas nucleares.

Bandar Abbas ATAQUE EEUU IRAN En el G7, Trump afirmó que el acuerdo es “un hecho”, al tiempo que añadió que EEUU no invertiría en reparaciones para Irán.

El lunes, el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, se reunieron en Washington, donde discutieron sobre una flotilla de cuatro buques que Roma podría enviar al estrecho de Ormuz, según un funcionario del G7 familiarizado con el asunto. Esto incluye dos dragaminas ubicadas en Yibuti, adonde fueron enviados para prepararse para la misión, según indicó el funcionario.

Trump tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, y el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad, hoy mismo, como parte de la cumbre. Esos países podrían contribuir, junto con EEUU, a la creación de un fondo de desarrollo de u$s300.000 millones para Irán tras el conflicto.

En esa línea, EEUU recurrirá a otros países y al sector privado para que se comprometan a invertir en Irán, afirmó el funcionario estadounidense. La República Islámica quería que el fondo se incluyera en el memorando de entendimiento para ayudar a la reconstrucción, ya que afirmó que la guerra, iniciada el 28 de febrero pasado, le supuso más de u$s250.000 millones en daños.

Irán EEUU Italia podría enviar material de defensa al estrecho de Ormuz, incluidas dos dragaminas ubicadas en Yibuti. APFD

Acuerdo entre Irán y EEUU: qué incluye el pacto, los pedidos de Teherán y por qué es clave el estrecho de Ormuz

El acuerdo llega después de meses de enfrentamientos que alteraron el equilibrio geopolítico de Medio Oriente y provocaron fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales. Entre los puntos que evalúa el consenso figuran los siguientes: