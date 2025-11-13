EEUU pone fin a la producción de su moneda más antigua luego de más de dos siglos de circulación: el centavo







La Casa de la Moneda de EEUU puso fin a la producción del penny tras más de dos siglos. El costo superaba ya su valor nominal.

Tras más de dos siglos, Estados Unidos pone fin a la fabricación de su moneda más emblemática. Shutterstock

La Casa de la Moneda de los Estados Unidos anunció oficialmente el fin de la producción de las monedas de un centavo después de 232 años en circulación. La decisión, impulsada por el aumento de los costos de fabricación y la caída en su uso cotidiano, marca el cierre de una era en la historia económica del país.

Durante una ceremonia en la Casa de la Moneda de Filadelfia, el tesorero Brandon Beach acuñó las últimas monedas de un centavo destinadas a la circulación, sellando el final de más de dos siglos de historia del penny.

se deja de fabricar el penny El tesorero Brandon Beach acuña la última moneda de un centavo en la Casa de la Moneda de Filadelfia AP “Hoy la Casa de la Moneda celebra 232 años de fabricación de centavos. Si bien la producción general concluye hoy, el legado del penny pervivirá”, declaró Kristie McNally, directora interina de la institución. Añadió que, aunque el uso de la moneda en el comercio ha disminuido, su valor simbólico “perdurará en la historia de Estados Unidos ”.

Un costo insostenible para su poco uso El motivo principal detrás de la medida fue económico: el costo de producir cada centavo aumentó de 1,42 centavos hace una década a 3,69 centavos en la actualidad, según datos de la propia Casa de la Moneda. El presidente Donald Trump había calificado la acuñación del penny como una práctica “derrochadora” y ordenó al Departamento del Tesoro detenerla.

Según estimaciones oficiales, la suspensión de la producción permitirá ahorrar unos 56 millones de dólares anuales.

penny-stack-layer Aunque deja de acuñarse, el centavo continuará siendo de curso legal en todo el país. Fox Bussines La historia del penny con más de dos siglos El centavo estadounidense fue emitido por primera vez en 1793, un año después de la aprobación de la Ley de Acuñación de Monedas. A pesar del fin de su fabricación para circulación, seguirá siendo moneda de curso legal. Actualmente, se calcula que existen 300 mil millones de centavos en circulación, “muy por encima de la cantidad necesaria para el comercio”, según la Casa de la Moneda. La institución continuará acuñando versiones numismáticas del penny en cantidades limitadas, destinadas a coleccionistas e iniciativas históricas, preservando así la memoria de una de las monedas más emblemáticas de los Estados Unidos.