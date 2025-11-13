El programa NAVES anunció los ganadores de su última edición

Se trata de un proyecto que año a año desarrollan Banco Macro y EmprendeIAE. Este año se inscribieron 1.810 proyectos y quedaron solo 28 finalistas.

Banco Macro y EmprendeIAE , el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, anunciaron los proyectos ganadores del Programa NAVES Argentina 2025 . Este año el gran vencedor fue Energy Value de la ciudad de Buenos Aires que se destacó en la categoría Idea de Negocio. Además hubo reconocimientos en otras tres categorías.

NAVES Argentina es un espacio de formación, mentoría y acompañamiento que impulsa a los emprendedores a transformar ideas en proyectos sostenibles. Se brinda apoyo tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a empresas nacientes que buscan crecer, y se brinda herramientas a compañías consolidadas que desean innovar con nuevos proyectos.

La entrega de premios se llevó a cabo en la Torre Macro ubicada en el barrio porteño de Retiro este miércoles, en los días anteriores los 28 equipos finalistas presentaron sus iniciativas en el Campus del IAE Business School en Pilar frente al jurado de EmprendeIAE y Banco Macro.

“Banco Macro apuesta al emprendedurismo porque está totalmente consustanciado con el propósito del banco que es ayudar a todos los argentinos a pensar en grande. Y si hay un segmento que necesita ayuda para pensar en grande son los emprendedores, que necesitan conocimiento, herramientas, financiación, capital de trabajo y todo lo que también Naves les da”, aseguró Francisco Muro, Gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro en diálogo con Ámbito.

“Un gran valor que tienen Naves para los emprendedores es todo el ecosistema y todo el networking emprendedor que se arma. Intercambian opiniones, no solo reciben todo el contenido del IAE y del Macro, sino que además entre ellos forman un ecosistema que fortalece sus relaciones y la verdad hasta su desarrollo comercial futuro”, completó el ejecutivo.

Este año se inscribieron 1.810 proyectos, de los cuales 640 fueron admitidos. Tras la primera etapa, 286 presentaron su modelo de negocio y dieron sus argumentos en forma virtual, y 83 llegaron a las semifinales regionales y 28 a la gran final.

La evaluación consideró oportunidad, propuesta de valor, modelo de negocio, innovación, complementariedad del equipo y escalabilidad. Para cada categoría se diseñaron rúbricas específicas que permitieron valorar de manera justa el grado de avance de cada iniciativa.

“Me sorprendió la calidad de los proyectos, la diversidad en las distintas industrias y la representatividad federal”, definió Silvia Torres Carbonell, Presidente Emérita de EmprendeIAE. "Sigo apostando a los emprendedores porque estoy convencida que son el germen de la actividad empresarial, innovadora, creadora de empleo, creadora de riqueza, de bienes y servicios y son el germen de la prosperidad de nuestra patria", cerró.

Los primeros puestos de cada categoría recibirán financiación a una tasa diferencial para iniciar o mejorar su proyecto, además de horas de formación en el IAE, consultoría legal, créditos de AWS y beneficios complementarios para el fortalecimiento y crecimiento de sus iniciativas, que incluyen acompañamiento, acceso a recursos estratégicos y espacios de trabajo, entre otros.

Todos los proyectos ganadores de NAVES Argentina 2025

Categoría Idea de Negocio

1er Puesto: Energy Value de la Ciudad de Buenos Aires

Cada día se desperdicia energía renovable por limitaciones en la red eléctrica que impiden su despacho, afectando la rentabilidad de los generadores. Actualmente, no existen soluciones viables: ampliar infraestructura es lento y costoso, y las baterías no resultan rentables. En EnergyValue, se utiliza tecnología Al para identificar los puntos críticos de ineficiencia en la red y desplegar allí nodos de minería de Bitcoin. Estos permiten monetizar esa energía de manera instantánea con ingresos diarios y pagos automáticos vía Blockchain, eliminando intermediarios e incertidumbre.

2do Puesto: Terra Visión de la provincia de Chubut y Kloth de la provincia de Buenos Aires

Terra Visión utiliza drones equipados con sensores avanzados e inteligencia artificial para transformar las inspecciones de infraestructura crítica en las industrias de Oil & Gas y energía. La tecnología reduce drásticamente los costos y riesgos para el personal, a la vez que entrega análisis predictivos para optimizar el mantenimiento y la seguridad

Kloth desarrolla un aditivo textil biodegradable, inspirado en la seda de araña, capaz de generar repelencia al agua en distintos tipos de textiles. Actualmente, la industria sigue dependiendo de los PFAS (“forever chemicals”), compuestos asociados a graves riesgos para la salud y el ambiente. Kloth utiliza biología sintética para producir proteínas diseñadas específicamente para generar una fuerte adhesión a fibras como algodón, poliéster o queratina, logrando una mayor duración del tratamiento y una mejor eficiencia en su aplicación. Producido a través de fermentación de precisión, Kloth representa una alternativa segura y sostenible, sin sacrificar desempeño y escalabilidad.

Categoría Empresa Naciente

1er Puesto: XSAM de la provincia de Buenos Aires

XSAM propone un servicio satelital de monitoreo predictivo de infraestructuras basado en tecnología radar, enfocado en detectar deformaciones milimétricas antes de que se conviertan en colapsos. La propuesta se basa en tres pilares que permiten reducir costos significativamente y ampliar el acceso a esta tecnología:

1) Observación focalizada: en lugar de capturar grandes escenas satelitales, se dirige el monitoreo a estructuras específicas. 2) Uso de componentes comerciales: se diseñan satélites propios con electrónica y materiales accesibles, bajando el costo de fabricación sin comprometer la calidad. 3) Automatización con IA: se integran con inteligencia artificial en toda la cadena de valor, es decir, la programación de órbitas, procesamiento de imágenes y generación de alertas tempranas.

2do Puesto: Checkhome de la Provincia de Buenos Aires

CheckHome es la primera empresa en Argentina dedicada exclusivamente a la inspección y diagnóstico integral de propiedades. La propuesta central es ofrecer transparencia y seguridad en las transacciones inmobiliarias mediante revisiones técnicas exhaustivas más de 200 puntos críticos por vivienda realizadas por inspectores con certificación internacional InterNACHI. El servicio cubre desde casas y departamentos hasta desarrollos, oficinas y fábricas.

Categoría Nuevo Proyecto de Empresa en marcha

1er Puesto: Fracking Design de Buenos Aires - CABA.

Fracking Design es una empresa de triple impacto que transforma residuos industriales —principalmente big bags de arena descartados por la industria del petróleo— en accesorios de diseño premium como mochilas, bolsos y carteras.

A través de un proceso innovador, las big bags son convertidas en una tela reutilizable, resistente y de calidad premium. Se combina este material con cuero de descarte de curtiembres, trabajando con talleres sociales y proveedores sustentables. La propuesta genera empleo, reduce la huella de carbono y posiciona a la moda circular como una alternativa deseable. Buscan expandirse internacionalmente y seguir validando el modelo en nuevos mercados.

2do Puesto: Toribia Choque de Buenos Aires - CABA

Toribia Choque es una empresa argentina con 15 años de trayectoria y más de 8.000 productos vendidos, que opera en el sector de la Economía del Conocimiento, integrando arte, diseño, tecnología y sustentabilidad. Nació como marca de calzado más orientada a lo estético funcional, se fue refinando el modelo de negocio en función de la respuesta del mercado y de la identidad artística profunda, hasta convertirse en una plataforma creativa que hoy se posiciona en el cruce entre arte, lujo y triple impacto.

Mención Especial

Mujeres en Obra de la provincia de Santa Fe – por Impacto Social.

Es una empresa cooperativa que genera inclusión laboral de mujeres y disidencias en la construcción. Se brindan servicios técnicos de calidad con perspectiva de género, integrando equipos capacitados en construcción en seco, mantenimiento e instalaciones. Se impulsa el desarrollo de energías renovables como campo estratégico: es un equipo especializado en la colocación de termotanques solares, creando oportunidades de empleo calificado y sostenible. La capacitación Mujeres Solares combina teoría y práctica, finalizando con instalaciones reales en espacios comunitarios. Se apuesta a profesionalizar el servicio y expandir el impacto social, ambiental y económico.

Proyecto Arborix Management de la provincia de Misiones – por Impacto Ambiental.

Se trata de una plataforma que permite una gestión integral y personalizada del patrimonio forestal, orientada a empresas del sector. Facilita la administración eficiente de datos silvícolas y operativos para el mejor aprovechamiento comercial, y posibilita la planificación estratégica de actividades como plantación, poda y cosecha, garantizando la preservación de los bosques protectores y un manejo responsable del recurso forestal.

A partir de información histórica —como especie, densidad de plantación, edad y tipo de intervención—, se estima la producción por rodal forestal y permite simular distintos escenarios de manejo. Además, integra el Sistema de Información Geográfica (GIS) con los sistemas internos de gestión (ERP), mejorando la trazabilidad y optimizando la toma de decisiones. Del mismo modo, es compatible con dispositivos móviles para relevar datos en campo, incluyendo sobrevivencia, estado sanitario, inventarios forestales y el registro de avistajes de fauna rara, vulnerable o en peligro de extinción.

Este año se incorporó el premio “Andrés Jara”, en honor a un emprendedor referente de la comunidad NAVES y del ecosistema emprendedor argentino, cofundador de Nubimetrics, que reconoce a proyectos que expresan los valores que lo caracterizaron: resiliencia, compromiso, impacto y espíritu emprendedor. Este galardón fue para devFactory de la provincia de Mendoza.

devFactory es la plataforma SaaS impulsada por IA que las 400 M de PyMEs del mundo necesitan para competir en la era digital. Se reemplazan ERPs complejos y costosos por una solución todo-en-uno que conecta finanzas, inventarios, ventas y RR. HH. en pocos clics. Con onboarding de 45 min y un asistente conversacional (WhatsApp/web) que autoconfigura flujos, predice caja, alerta quiebres de stock y detecta anomalías.