Intervención en Venezuela: la Unión Europea llamó a "respetar la voluntad del pueblo" para restaurar la democracia

El ente subrayó su postura de "una transición pacífica" en Venezuela y de respeto hacia su soberanía. Además, agregó que se mantiene en contacto permanente con EEUU y otros actores regionales.

La UE instó a una solución "negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por los venezolanos".

Los países de la Unión Europea (UE) , con la excepción de Hungría , pidieron ‌ contención a todos los actores en Venezuela y ‌expresaron que respetar la ‌voluntad del pueblo venezolano "es la única forma de restaurar la democracia en el país", tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas.

" La Unión Europea insta a la calma y la moderación de todos los actores para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis", comenzó el ente diplomático en su declaración.

A su vez, recordó que "en toda circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas . L os miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad particular de defender estos principios , como pilar de la arquitectura de seguridad internacional".

Recordando su postura crítica sobre Maduro, el ente subrayó que aboga "por una transición pacífica a la democracia liderada por Venezuela, respetuosa de su soberanía. Debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro" .

"La UE comparte la prioridad de combatir la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico (...) estos desafíos deben abordarse mediante una cooperación sostenida , respetando plenamente el derecho internacional y los principios de integridad territorial y soberanía", agregó.

La Unión también destacó que mantiene "un estrecho contacto" con EEUU y los "socios regionales e internacionales" para "facilitar el diálogo con todas las partes implicadas", con el fin de una solución "negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por los venezolanos".

"Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual", sentenció la UE y agregó que "todos los presos políticos actualmente detenidos deben ser liberados incondicionalmente".

Intervención en Venezuela: Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

El ex presidente de Venezuela Nicolás Maduro continuará detenido en EEUU y volverá a comparecer ante la justicia estadounidense el próximo 17 de marzo. Así lo resolvió un juez, tras su primera audiencia en Manhattan donde el chavista enfrentó cuatro cargos por narcotráfico.

Así, el exlíder seguirá en una prisión federal de Nueva York tras su primera presentación ante la justicia estadounidense y retomará su declaración para los próximos meses, dictaminó el juez federal Alvin Hellerstein, quien preside el caso en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.

Cabe aclarar que Maduro se declaró "no culpable" este lunes ante el tribunal federal de Nueva York. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, dijo el líder chavista y añadió: “Sigo siendo el presidente de mi país”, sostuvo tras ser capturado junto a su mujer Cilia Flores, quien cuenta con los mismo cargos.