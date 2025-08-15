Se declaró en quiebra en 2020 y no logró recuperarse: la legendaria cadena de tiendas de EEUU que venderá más de 100 sucursales







Después de declararse en quiebra, la empresa de Estados Unidos cerró un acuerdo para desprenderse de 119 locales por casi USD 1.000 millones, a cinco años de su histórica bancarrota.

La empresa se declaró en quiebra hace 5 años y ahora vendió más de 100 locales en Estados Unidos. FreePik.es

La icónica JCPenney, fundada en 1902 y reconocida durante décadas como uno de los gigantes del retail estadounidense, enfrenta otro capítulo triste en su historia. Cinco años después de declararse en quiebra, la compañía venderá 119 de sus tiendas, en un acuerdo valuado en 947 millones de dólares.

El comprador es Onyx Partners, una firma de capital privado con sede en Boston, que adquirirá las propiedades distribuidas en más de 30 estados. A pesar de la venta, los locales seguirán abiertos bajo un esquema de arrendamiento, lo que permitirá a JCPenney continuar operando en estos espacios, aunque ya no serán de su propiedad. El movimiento forma parte de la estrategia de liquidación de activos físicos impulsada desde su reestructuración.

No es la primera vez que el sector vive una movida de esta magnitud en Estados Unidos. Grandes nombres del comercio minorista han tenido que recurrir a ventas masivas de inmuebles para obtener liquidez. En este caso, el fideicomiso Copper Property CTL Pass Through Trust, creado tras la quiebra de la cadena, fue el encargado de coordinar la operación y elegir al comprador tras un proceso competitivo que atrajo múltiples ofertas.

JCPenney-quiebra Cuándo se hará efectiva la venta de sucursales Según el cronograma difundido por el fideicomiso, el traspaso de las propiedades está previsto para antes del 8 de septiembre de 2025. Hasta entonces, las tiendas seguirán funcionando con normalidad. El paquete inmobiliario en venta suma más de 1,4 millones de metros cuadrados y tiene presencia destacada en Texas, con 21 locales, y en California, con 19. También hay ubicaciones estratégicas en áreas metropolitanas cercanas a Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

De acuerdo con la descripción de la firma inmobiliaria Newmark, la mitad de las propiedades están ubicadas en estados de la región conocida como Sunbelt, caracterizada por un fuerte crecimiento poblacional. El precio pactado fue calificado como “justo” por los administradores del fideicomiso. Además, el depósito ya se convirtió en no reembolsable, señal de que el acuerdo está prácticamente cerrado.

JCPenney Otras grandes empresas de EEUU en quiebra El caso de JCPenney se suma a una larga lista de marcas históricas de Estados Unidos que no lograron sobrevivir intactas a la transformación del consumo y debieron declararse en quiebra para en principio, intentar sanear sus cuentas. Sears, otro símbolo del comercio tradicional, se declaró en bancarrota en 2018 y desde entonces cerró la mayoría de sus locales; hoy opera solo un puñado de tiendas en todo el país, muy lejos de sus días de gloria. La juguetera Toys “R” Us, que llegó a dominar el mercado infantil, colapsó en 2017 con una deuda que superaba los 5.000 millones de dólares. Tras liquidar todos sus locales, intentó volver con un modelo reducido y presencia online, aunque sin recuperar el protagonismo de antaño. Bed Bath & Beyond, especialista en artículos para el hogar, se declaró en quiebra en 2023 y vendió su marca a Overstock.com, que la relanzó únicamente en formato digital. El cierre de sus tiendas físicas marcó el final de una era para los compradores habituales. Incluso empresas fuera del retail, como Hertz, la reconocida rentadora de autos, atravesaron procesos similares. En 2020 pidió protección por bancarrota debido a la caída abrupta de la demanda durante la pandemia. Aunque logró salir del procedimiento, tuvo que vender parte de su flota y reestructurar de manera profunda su negocio.