Ahmad Vahidi, uno de los acusados en la causa AMIA que tiene un rol clave en las negociaciones entre Irán y EEUU

Se trata del general de brigada Ahmad Vahidi, visto en público por última vez en febrero. Analistas lo señalan como alguien cuyo control quedó consolidado no solo desde lo militar sino diplomático.

Vahidi quedó al mando de la Guarda Revolucionaria ni bien estalló la guerra en febrero y la justicia argentina pide su detención.

El general de brigada Ahmad Vahidi , director de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y acusado principal en la causa AMIA , tiene un rol clave en las conversaciones entre la nación persa y EEUU , como un nuevo paso dentro de las tensiones diplomáticas mientras las negociaciones de paz penden de un hilo. Analistas lo señalan como alguien cuyo control quedó consolidado no solo desde lo militar sino diplomático.

Se cree que forma parte de un pequeño círculo en contacto directo con el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei , quien permanece oculto tras resultar presuntamente herido en los ataques israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida de su padre Ali Jamenei .

Vahidi no fue visto en público desde el 8 de febrero, semanas antes de que empezara la guerra. Mientras, la prensa iraní publicó este jueves reportes contradictorios sobre una reunión entre el general y el ministro del Interior de Pakistán en Teherán , quien trasmitió un mensaje sobre las negociaciones con EEUU y se reunió con otros altos cargos iraníes.

Un acusado en la causa AMIA, en las conversaciones entre EEUU e Irán

Ascendido a comandante de la Guardia tras la muerte de su predecesor al inicio de la guerra, Vahidi dirige la fuerza más poderosa de Irán, con su arsenal de misiles balísticos y su flota de pequeñas embarcaciones que amenazan el transporte marítimo en el golfo Pérsico.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, señaló que “Vahidi y miembros de su círculo íntimo probablemente han consolidado el control no solo sobre la respuesta militar de Irán en el conflicto, sino también sobre la política de negociaciones" del país.

Ahmad Vahidi Ascendido a comandante de la Guardia tras la muerte de su predecesor al inicio de la guerra, Vahidi dirige la fuerza más poderosa de Irán.

La estrategia bélica de la República Islámica consistió en mantener un férreo control sobre el estrecho de Ormuz, lo que bloquea las exportaciones de petróleo y gas y genera una crisis energética global. Al mismo tiempo, ha atacado con dureza instalaciones petroleras, hoteles e infraestructura en naciones árabes del golfo.

En las negociaciones, se mantuvo firme frente a las exigencias de EEUU de entregar las reservas de uranio altamente enriquecido, apostando a que puede resistir más que Washington en el pulso en curso y a que el presidente Donald Trump se mostrará reacio a reanudar una guerra abierta.

Su perfil responde a una "mentalidad de revolución y resistencia interminable”, apuntó el investigador Kenneth Katzman, del Soufan Group, un centro de estudios con sede en Nueva York y agregó que “a EEUU hay que desafiarlo en cada paso”.

Por su parte, el analista Kamran Bokhari escribió que figuras como Vahidi “no solo están gestionando la guerra: están reconfigurando activamente la sucesión, consolidando la autoridad en torno a un líder supremo debilitado y, en la práctica, ‘capturando’ el Estado mediante una gobernanza de crisis”.

jorge macri amia La Argentina reclama la detención internacional Vahidi junto al resto de "responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad". GCBA

La Guardia Revolucionaria de Irán bajo el mando de Vahidi: su rol contra la AMIA

Vahidi figura como prófugo de la justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El nombramiento fue difundido por la agencia estatal Mehr y se produjo hace tres meses en medio de una crisis institucional causada por la muerte de altos mandos militares y del líder supremo iraní en recientes ataques de Estados Unidos e Israel, según informaron medios internacionales.

"La Argentina reclama la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas, y continúan en sus puestos de poder con total impunidad", sostuvo un comunicado emitido por Cancillería en abril del 2024.

Asimismo, explicaba que "uno de ellos es Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA. Este individuo es actualmente Ministro del Interior de la República Islámica de Irán e integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días".

"Paralelamente al trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Cancillería Argentina con la intervención de las Embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidió a su contraparte OCN Islamabad que proceda a la detención preventiva del causante con fines de extradición a la Argentina", finalizó Cancillería.