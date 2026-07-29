Mauricio Pochettino está cerca de renovar con la Selección de EEUU hasta 2030 + Agregar ámbito en









Su contrato inicial terminó luego de la Copa del Mundo, desde el conjunto de las Barras y Estrellas están buscando que el entrenador continúe por cuatro años más para afrontar las próximas competencias importantes.

Mauricio Pochettino está al mando de la Selección de Estados Unidos desde septiembre de 2024, desde entonces dirigió 31 partidos. @pochettino

Mauricio Pochettino tiene encaminada su continuidad al mando de la Selección de Estados Unidos hasta 2030. A pesar de la eliminación del equipo en octavos de final del Mundial, la dirigencia de la Federación de Fútbol tiene como objetivo continuar con el proyecto del entrenador argentino.

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El plan no sería únicamente para la próxima Copa del Mundo, sino también para los torneos importantes que hay en estos próximos años: las Copas de Oro de 2027 y 2029, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y una posible Copa América 2028, en caso de que Estados Unidos vuelva a ser anfitrión o reciba una invitación por parte de la CONMEBOL.

El contrato inicial de Pochettino se extendía hasta el final del último Mundial, aunque antes de la competencia se le hizo una oferta, se resolvió dejar las conversaciones para cuando finalizara el torneo. Según la sección deportiva The Athletic de The New York Times, aún se desconocen los detalles pendientes y quedan algunos puntos por definir, pero estaría encaminado a que sea por los próximos cuatro años.

“Desde la perspectiva del cuerpo técnico de la selección nacional masculina, estamos en conversaciones activas con Mauricio y su equipo sobre el futuro”, declaró JT Bason, el director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Fútbol. “Todos compartimos la convicción de que los mejores días del fútbol estadounidense están por venir, y ellos están entusiasmados con la oportunidad de influir en el fútbol a todos los niveles y en todas las comunidades”, agregó.

Para el CEO de US Soccer, Pochettino está en los planes a largo plazo de la federación. “Ahora mismo, toca descansar un poco, reflexionar y hablar con la federación para ver cuál es la decisión. Estoy muy contento. Hemos forjado una muy buena relación”, había declarado el entrenador argentino luego de la derrota ante Bélgica en octavos de final.

En el Mundial 2026, los dirigidos por Mauricio Pochettino consiguieron tres victorias y dos derrotas. @ussoccer Cómo le fue a la Selección de Estados Unidos en 2026 Mauricio Pochettino tomó el cargo de entrenador de Estados Unidos en septiembre de 2024 con el objetivo de quedar entre los mejores de la última Copa del Mundo. Dirigió 31 partidos con 17 triunfos, dos empates y 12 derrotas. En el Mundial 2026 debutó con una contundente victoria 4-1 frente a Paraguay, y luego le ganó 2-0 a Australia para asegurarse por primera vez en su historia el primer puesto del grupo luego de dos partidos. En el último cruce del Grupo D cayó 3-2 frente a Turquía. En la ronda eliminatoria le ganó a Bosnia y Herzegovina 2-0 por los dieciseisavos de final, partido en el que luego se desataría una polémica por una tarjeta roja al delantero Folarin Balogun. Su camino terminó en octavos donde cayó 4-1 ante Bélgica. A pesar de no quedar entre los mejores del torneo, la Federación estadounidense buscará cerrar el contrato de Pochettino en las siguientes semanas para fortalecer una identidad futbolística del equipo que le permita llegar en mejores condiciones a las próximas competencias.