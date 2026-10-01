Christa Pike, la condenada a muerte en EEUU que sobrevivió luego de recibir la inyección letal dos veces

Se trata de Christa Pike, cuya condena se remonta a fines de los 90 por un asesinato en Tennessee. Si se concreta, sería la primera ejecución de una mujer en 200 años en el estado.

De llevarse a cabo, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Una condenada a muerte en el estado de Tennessee, EEUU , sobrevivió a la inyección letal tras ser sometida dos veces y debió ser hospitalizada. Se trata de Christa Pike (50) , cuya pena se remonta a fines de los 90 por un asesinato, y su equipo legal presentó una moción de emergencia para detener la ejecución.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven identificada como Colleen Slemmer, de 19 años, y su ejecución fue objeto de una batalla legal de último momento. Esto culminó con la autorización del Tribunal Supremo de EEUU para que se llevaran a cabo las inyecciones letales.

Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y asesinaron a Slemmer, a quien conocieron en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas. La madre de Slemmer, May Martínez, fue una de las personas que deseaban que se llevara a cabo la ejecución.

El intento de ejecución tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville alrededor de las 20:00 hora local del miércoles. La agencia AP informó que a Pike se le administraron dos dosis del fármaco pentobarbital y la cortina de la sala de testigos se cerró dos veces . En un momento dado se pidió a los medios de comunicación que abandonaran el lugar.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de una joven identificada como Colleen Slemmer, de 19 años. BBC

El protocolo de ejecución de Tennessee contempla un segundo juego de jeringas con drogas en caso de que la persona que va a ser ejecutada no muera tras el primer juego. Sin embargo, no especifica qué sucede si la persona sigue viva después del segundo juego.

En un comunicado difundido por medios estadounidenses, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró que había ordenado "una investigación exhaustiva e independiente para determinar con exactitud lo sucedido". Añadió que la última ejecución prevista para el año no se llevaría a cabo según lo planeado.

De llevarse a cabo, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en EEUU desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres.

Solo 18 mujeres fueron ejecutadas en EEUU desde la década de 1970, en comparación con 1.663 hombres. BBC

Antecedentes al caso de Pike y por qué puede fallar

El intento de ejecución de Pike no fue el primero en el estado en 2026 que no se desarrolló según lo planeado. La ejecución de Tony Carruthers, quien fue condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, fue pospuesta en mayo después de que el personal no pudiera encontrar una vena para administrarle la droga letal.

El Departamento Correccional de Tennessee declaró que respalda todas las medidas que tomó durante el intento de ejecución de Pike y que "siguió al pie de la letra el protocolo de ejecución legal y establecido por el Estado, aprobado por la Fiscalía General", según la portavoz de la dependencia, Dorinda Carter, al periódico Tennessean.

"La sustancia química utilizada en la inyección letal, según el protocolo, ha demostrado ser eficaz de forma constante, y dicho protocolo no contempla procedimientos adicionales más allá de los realizados esta noche. Christa Pike ha sido trasladada a un centro médico externo", agregó.

Por otro lado, agregó que las fallas en la administración de la droga puede deberse a las dificultades para acceder a las venas, que estas estén reventadas o que el pentobarbital estuviera degradado.

El Dr. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien declaró haber sido contratado por el equipo legal de Pike como experto médico, afirmó que probablemente ella nunca alcanzó un nivel suficiente de pentobarbital en sangre como para provocar apnea e insuficiencia cardiovascular durante el intento de ejecución. Así, detalló que "como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación" Pike puede sufrir una lesión cerebral.