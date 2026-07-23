José Luis Rodríguez Zapatero rompió el silencio sobre las joyas de u$s1,5 millones halladas en su caja fuerte

El expresidente de España habló por primera vez tras su imputación por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Defendió el origen de las joyas encontradas en su despacho, negó haber cometido irregularidades y aseguró que responderá ante la Justicia.

Zapatero rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra.

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero se refirió por primera vez al hallazgo de joyas valuadas en €1,3 millones dentro de la caja fuerte de su despacho oficial y afirmó que se trató de un "regalo de cortesía personal" recibido hace muchos años de un país cuya identidad prefirió no revelar .

Las declaraciones llegaron durante una entrevista concedida a la televisión pública española, la primera desde que quedó imputado por presuntos delitos vinculados al caso de la aerolínea Plus Ultra, una investigación que también incluye acusaciones por organización criminal , lavado de activos , contrabando y delitos fiscales .

Durante la entrevista, Rodríguez Zapatero sostuvo que las piezas permanecieron guardadas durante años junto a otras pertenencias familiares y aseguró que nunca les dio utilidad ni prestó atención a su valor económico.

"En absoluto quise defraudar y lo voy a sustanciar de manera adecuada. Pero insisto en lo último que pensábamos nosotros es en el valor patrimonial, lo teníamos ahí como un regalo de cortesía personal sin uso ni destino", afirmó.

Luego agregó: " Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años , y tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir: ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido".

Zapatero es el primer expresidente de la democracia española citado a declarar ante un juez.

El exmandatario también adelantó que cuestionará la tasación oficial de las joyas mediante un nuevo peritaje para corroborar si el valor es efectivamente el calculado.

La investigación a Zapatero por el caso Plus Ultra en España

La causa judicial investiga si Rodríguez Zapatero lideró una presunta trama de tráfico de influencias destinada a favorecer el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo público de €53 millones durante la pandemia.

Con el avance de la investigación aparecieron nuevos elementos que ampliaron el expediente, entre ellos el hallazgo de 103 joyas, además de relojes, collares, anillos y otras piezas de alto valor encontradas en una caja fuerte de la oficina que el PSOE pone a disposición de los expresidentes del Gobierno.

Inicialmente, personas cercanas al exmandatario habían sostenido que esos objetos correspondían a herencias familiares y regalos personales. Ahora, Rodríguez Zapatero afirmó que parte de las joyas fueron obsequios recibidos durante viajes oficiales y otra parte pertenecía a su familia.

El levantamiento del secreto de sumario también reveló otros elementos que incrementaron la repercusión del caso en España. Durante un allanamiento al domicilio del empresario Julio "Julito" Martínez, amigo del expresidente e investigado en la causa, la Policía encontró €286.000 en efectivo ocultos en distintos sectores de la vivienda, incluidos radiadores, un baño y un bolso con palos de golf.

Según los investigadores, Martínez era propietario de varias empresas, entre ellas la consultora Análisis Relevante, donde Rodríguez Zapatero prestaba servicios de asesoramiento.

La defensa del expresidente

Durante la entrevista, el exjefe del Gobierno negó cualquier participación en maniobras irregulares vinculadas al rescate de Plus Ultra. "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno ni de ninguna autoridad pública; no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", aseguró.

Con esas declaraciones rechazó la versión aportada por Julio Martínez, quien sostuvo ante el juez que el expresidente estaba informado de todos los pasos relacionados con la aprobación del préstamo estatal.

Además, Rodríguez Zapatero defendió el trabajo que realizó para Análisis Relevante. "Todo mi trabajo en fue de consultoría, de asesoramiento (...) nunca tuve intención ni participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ninguno de los clientes; eso es evidente", afirmó.

También negó haber participado u ordenado la creación de sociedades offshore, otra de las acusaciones que forman parte del expediente judicial que acusa al exmandatario español.

El respaldo de Pedro Sánchez

Tras conocerse la imputación, el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó públicamente su respaldo a su antecesor. "Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero", manifestó el mandatario socialista.

Rodríguez Zapatero se convirtió así en el primer expresidente de la democracia española citado a declarar ante un juez en calidad de investigado por presuntos hechos de corrupción.