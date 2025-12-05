Los países que se retiran de Eurovisión 2026 por la participación de Israel + Seguir en









Irlanda, España, Países Bajos y Eslovenia no participarán del festival luego de que la Unión Europea de Radiodifusión confirmara que no habrá cambios para la próxima edición.

La cantante Yuval Raphael, representante de Israel, quedó en segundo lugar en 2025.

Irlanda, España, Países Bajos y Eslovenia decidieron retirarse del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 luego de que, la Unión Europea aprobase la participación de Israel en el concurso.

Estos países habían pedido la exclusión de Israel debido a la guerra en Gaza y a las acusaciones de prácticas irregulares en las votaciones del certamen. A pesar de las solicitudes para que se realice una votación sobre dicha participación, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se limitaron a aprobar un nuevo conjunto de reglas destinadas a proteger la integridad del concurso.

Qué opinó cada país respecto a la participación de Israel en el festival El retiro de España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 fue el primero en oficializarse. La cadena pública RTVE informó que dejará de participar tras la decisión adoptada en Ginebra, al considerar que la permanencia de Israel en el festival contradice la postura que España sostiene frente a la situación actual de la guerra.

Por su parte, Irlanda confirmó que no solo se retirará del concurso sino que tampoco lo transmitirá el próximo año. La emisora estatal RTE calificó como “inadmisible” la participación israelí “dada la terrible pérdida de vidas en Gaza”.

Eslovenia también dio un paso al costado. Su televisión pública confirmó que, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, había solicitado ese mecanismo para definir la presencia de Israel, pero su pedido no se ha cumplido.

De qué se trata Eurovisión El Festival de la Canción de Eurovisión 2026 es un concurso anual de canciones televisado a nivel internacional, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Se destaca por ser un evento musical masivo que busca la unidad cultural y que nació tras la Segunda Guerra Mundial para conectar a las naciones. Eurovisión 2026 se realizará en Viena, del 12 al 16 de mayo, ciudad que será sede del festival por tercera vez tras las ediciones de 1967 y 2015.