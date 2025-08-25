El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cuestionó el informe de Naciones Unidas que denunció una hambruna en la Franja de Gaza y aseguró que es una "mentira descarada". Además, aclaró que desde su administración tienen una política para prevenir esta situación.
Hambruna en Gaza: Benjamín Netanyahu consideró que el informe de la ONU es una "mentira descarada"
Días atrás se advirtió que medio millón de personas padecen “condiciones de inanición, miseria y muerte”.
“Israel no tiene una política de hambruna, su política es prevenirla”, explicó.
En esta línea señaló que desde octubre de 2023 ingresaron a Gaza “dos millones de toneladas de ayuda humanitaria, el equivalente a una tonelada por persona”. Luego apuntó contra Hamás al acusar al grupo islamista de desviar recursos, saquear camiones con alimentos y medicinas, y utilizar parte de la ayuda para financiar operaciones militares.
A su vez, destacó otros operativos de asistencia a partir de lanzamientos aéreos, envíos marítimos, rutas seguras y puntos de distribución gestionados por empresas estadounidenses. Con esa narrativa, intentó despegarse de las acusaciones de bloquear intencionalmente los suministros para castigar a la población civil.
Alarmante informe sobre la hambruna en Gaza: advierten que el número de afectados podría escalar a 640.000
Días atrás, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) describió un escenario extremo en el territorio palestino y advirtió que más de medio millón de personas padecen “condiciones de inanición, miseria y muerte”.
El informe concluyó que Gaza entró formalmente en fase de hambruna, con una proyección aún más grave hacia septiembre, cuando se espera que 640.000 personas enfrenten una situación catastrófica y más de un millón vivan en niveles de emergencia alimentaria.
Por su parte, autoridades sanitarias de Gaza informaron que al menos 273 personas murieron por hambre y desnutrición desde el inicio de la guerra, entre ellas 112 niños. Un número que resume, en cifras mínimas, el costo humano de un territorio asfixiado por la violencia, el bloqueo y ahora, la hambruna.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó la situación que se vive en el enclave palestino y lanzó: “Justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se ha añadido una nueva hambruna”. Y agregó: “Esto no es un misterio: es un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad misma. La hambruna no se trata solo de comida; es el colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana"
"La gente se muere de hambre. Los niños mueren. Y quienes tienen el deber de actuar no lo hacen. Como potencia ocupante, Israel tiene obligaciones inequívocas en virtud del derecho internacional, incluido el deber de garantizar el suministro de alimentos y medicamentos a la población. No podemos permitir que esta situación continúe impunemente”, afirmó el representante del organismo internacional en X.
