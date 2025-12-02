Israel recibió los restos de un rehén de Hamas en Gaza a través de la Cruz Roja + Seguir en









El documento no precisó si corresponden al israelí Ran Gvili o al tailandés Sudthisak Rinthalak.

A través del alto al fuego negociado por EEUU que entró en vigencia a partir de octubre de este año, los milicianos entregaron los últimos 20 rehenes vivos y, hasta ahora, los restos de 26 de los 28 fallecidos.

La policía israelí confirmó haber recibido los presuntos restos de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza. Serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, del Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los restos transferidos desde la Franja de Gaza y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet)”, expresó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en un comunicado oficial. "Una vez completado el proceso de identificación, se enviará una notificación formal a la familia", se añadió desde la oficina de Netanyahu.

El documento no precisó si los restos corresponden a uno de los dos últimos rehenes de Gaza, el israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak. Los comandos del grupo terrorista Hamás capturaron a 251 personas en su ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

A través del acuerdo alto al fuego negociado por EEUU que entró en vigencia a partir de octubre de este año, los milicianos cedieron los últimos 20 rehenes vivos y, hasta ahora, los restos de 26 de los 28 fallecidos. Aún, Hamás no aseguró haber entregado los restos mortales de un rehén a Israel, como lo hizo en ocasiones anteriores.

Acuerdo alto el fuego El 10 de octubre de 2025, el grupo terrorista Hamas compartió un comunicado confirmando el acuerdo de alto el fuego con Israel, que, de acuerdo la organización, “prevé el fin de la guerra en Gaza, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”.

Donald Trump fue uno de los líderes en negociar el fin del conflicto desencadenado por su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. En su momento, el presidente estadounidense propuso “obligar al gobierno de ocupación a cumplir plenamente las obligaciones del acuerdo y a impedir que eluda o retrase la implementación de lo acordado”. Por otro lado, había agregado: “Saludamos a nuestro gran pueblo en la Franja de Gaza, en Jerusalén y Cisjordania, dentro de nuestra patria y en el extranjero, que ha demostrado un honor, una valentía y una firmeza inigualables al enfrentarse a los planes fascistas de la ocupación que los atacan a ellos y a sus derechos nacionales”.