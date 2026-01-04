El gobierno de Venezuela suspendió la señal abierta de Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas + Seguir en









El ente regulador de las telecomunicaciones interrumpió de forma temporal las transmisiones de los principales canales privados en la región Capital y pidió informarse solo por medios estatales.

Conatel confirmó la suspensión temporal de la señal abierta de Globovisión, Televen y Venevisión en la región Capital.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) suspendió de manera temporal la señal abierta de Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas, una decisión que restringe el acceso a información privada en medio de la crisis que atraviesa Venezuela y que fue justificada por el organismo como una medida de protección operativa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La confirmación oficial llegó luego de que el periodista especializado en temas electorales y políticos Eugenio Martínez difundiera la información a través de su cuenta de X. Según lo informado, la interrupción de las transmisiones responde a una “situación extraordinaria” registrada en la región Capital, lo que provocó el apagón de las principales plantas televisivas privadas del país en señal abierta.

Desde Conatel explicaron que la medida busca preservar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los equipos técnicos. En el comunicado oficial, el organismo sostuvo que la decisión fue adoptada para “garantizar la seguridad de las instalaciones, del personal y de los equipos técnicos”, mientras se evalúan las condiciones en la zona afectada.

Por qué Conatel suspendió la señal de los canales privados La suspensión de Globovisión, Televen y Venevisión dejó un vacío informativo significativo en Caracas, al tratarse de los canales privados con mayor alcance en señal abierta. Frente a ese escenario, Conatel exhortó a la población a “mantenerse informada a través de los canales oficiales del Estado”, con especial énfasis en Venezolana de Televisión (VTV) y en los medios digitales habilitados por el chavismo para la difusión de comunicados urgentes.

La decisión se produce en un contexto de alta tensión política y social, en el que el acceso a fuentes diversas de información resulta clave para la ciudadanía. La limitación de la señal abierta reduce de forma drástica las alternativas informativas disponibles para amplios sectores de la población que no cuentan con televisión por cable ni acceso estable a internet.

Sin fecha para el restablecimiento de la señal Conatel no brindó precisiones sobre cuándo se normalizarán las transmisiones de los canales afectados. El organismo se limitó a señalar que la señal será restituida “tan pronto como las circunstancias lo permitan”, sin ofrecer un cronograma estimado ni mayores detalles sobre los criterios que definirán el levantamiento de la medida.