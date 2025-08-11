El jefe del Pentágono comparte un video que propone eliminar el voto femenino







Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, difundió en redes un reportaje que cuestiona el derecho a voto de las mujeres.

El jefe del Pentágono divulgó un video que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto. Reuters

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en sus redes sociales un reportaje donde líderes de una iglesia nacionalista cristiana defienden abiertamente la eliminación del derecho al voto para las mujeres. A pesar de la polémica, el jefe del Pentágono no se distanció del contenido difundido.

El video original, recoge las opiniones de miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC). Entre ellos, Doug Wilson, uno de los fundadores, afirma sin filtro que "las mujeres son el tipo de personas de las que salir", y limita su papel exclusivamente al hogar y las tareas domésticas.

Pete Hegseth (1) Pete Hegseth es el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, nombrado en 2023 durante la administración de Joe Biden. Hegseth compartió el reportaje en su perfil de la red social X, acompañado de la frase: "Todo lo de Cristo para toda la vida". Esta publicación generó un gran alcance, sumando más de 3.000 compartidos y 15.000 me gusta hasta la mañana del lunes.

Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con los pastores en el video, mientras que otros expresaron alarma por el secretario de defensa que promocionaba ideas nacionalistas cristianas.

Pete Hegseth (2) El derecho al voto femenino en Estados Unidos fue garantizado en 1920 con la aprobación de la 19ª Enmienda a la Constitución. REUTERS El respaldo oficial Desde el Departamento de Defensa, el portavoz Sean Parnell evitó tomar una posición clara y simplemente señaló que el secretario "aprecia enormemente muchos de los textos y enseñanzas del señor Wilson". Además, Parnell aclaró que Hegseth es un "orgulloso miembro" de una iglesia afiliada a la CREC, según informó la emisora NPR.

La figura de Hegseth ya estaba marcada por varias polémicas antes de su llegada al Pentágono. Veterano de las Fuerzas Armadas, fue señalado por acusaciones de acoso sexual y expresó en varias oportunidades sus dudas respecto a la participación de mujeres en misiones de combate, lo que agrega aún más tensión a la controversia actual.